“الجنود مرهقون بشدة”.. معاريف: رئيس الأركان الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي بأن الجيش استنفد القتال في غزة

ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أبلغ المستوى السياسي بأن الجيش قد “استنفد القتال في غزة“، في ظل تآكل قدرات القوات الميدانية بعد 8 أشهر من العمليات المتواصلة.

ونقل المحلل العسكري للصحيفة، آفي أشكنازي، تحذيرات من إرهاق شديد في صفوف الجنود وتكرار الأعطال في المعدات، قائلا “يجب أن نقول كفى، لا يمكن مواصلة القتال إلى ما لا نهاية. حان الوقت لتعريف أهداف واضحة وإعادة تأهيل القوات والمعدّات”.

“تقليص الإمدادات الغذائية أضرّ بصورة إسرائيل”

واقترح أشكنازي تغيير الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، قائلا إن تقليص الإمدادات الغذائية أضر بصورة إسرائيل دوليا، داعيا إلى سياسة معاكسة تقوم على “إغراق القطاع بالمواد الغذائية”.

وأوضح أن “توفير كميات هائلة من الطعام داخل غزة من شأنه أن يربك حماس ويضعف قدرتها على السيطرة، إذ لن تتمكن من احتكار التوزيع”.

وفي ختام حديثه، أشار إلى لقائه مع عدد من المراسلين الأجانب، الذين أكدوا له أن “الصورة التي تصل إلى أوروبا تختلف كليّا عما تعرضه إسرائيل”، مضيفا أن “السياسات الحالية أدت إلى موجة انتقادات عالمية ضد تل أبيب، مما يستدعي مراجعة شاملة للمسار المتبع”.

القطاع أصبح على أعتاب الموت الجماعي

وتفاقمت أزمة المجاعة في غزة جراء الحصار الإسرائيلي الخانق، بارتفاع حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 113 فلسطينيا، بينهم 81 طفلا، وفق وزارة الصحة بغزة، الخميس.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأحد الماضي، من أن القطاع أصبح على أعتاب “الموت الجماعي” بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر، في ظل تدهور غير مسبوق في الأوضاع الصحية والمعيشية.