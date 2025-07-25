انفجار مجهول يقتل 3 مدنيين في ريف إدلب (شاهد)

لليوم الثاني على التوالي يهز انفجار إحدى قرى ريف إدلب شمالي سوريا ويسقط عددا من الضحايا المدنيين منهم أطفال ونساء.

وأسفر انفجار مجهول الجمعة في أحد الأبنية السكنية في بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة 3 أخرين، بحسب الدفاع المدني.

وذكر مصدر في الدفاع المدني السوري لوكالة الأنباء السورية “سانا” أن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين ثلاثة مدنيين بينهم طفل وامرأة من مكان الانفجار الذي تسبب أيضا بإصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفل وامرأة بجروح وجميعهم من عائلة واحدة.

يأتي هذا الانفجار بعد يوم واحد من انفجار الخميس، في مستودع ذخائر قرب بلدة معرة مصرين في ريف إدلب، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وشهدت سوريا، في الثاني من يوليو/تموز الجاري انفجارين متتاليين خلّفا عددا من القتلى والجرحى في ريفي إدلب وحماة، في حادثتين منفصلتين.

فيما أصيب 14 شخصا بجروح متفاوتة في انفجار مستودع للذخيرة قرب مطار حلب شمال سوريا، اليوم الجمعة، حسبما أفادت مديرية إعلام حلب.

وقالت المديرية في بيان عبر منصة تلغرام: “وقع انفجار في مستودع سري يحوي ذخائر من مخلفات النظام البائد، تحت أرض كتيبة الدفاع الجوي في منطقة النيرب ما أدي إلى تضرر عدد من المنازل المحيطة بالموقع”.