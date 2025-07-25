بعد القرار الفرنسي.. ألمانيا تعلن موقفها من الاعتراف بدولة فلسطين

أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن بلاده لا تعتزم في الوقت الراهن الاعتراف بدولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية هي اتخاذ خطوات ملموسة نحو “حل الدولتين” الذي طال انتظاره، على حد قوله.

وأوضح المتحدث، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، أن ألمانيا على تواصل دائم مع الحكومة الإسرائيلية والشركاء الدوليين لمتابعة التطورات المرتبطة بالحل السياسي للنزاع، مشددا في الوقت نفسه على استعداد برلين لزيادة الضغط في حال لم يتم إحراز تقدم ملموس في هذا المسار.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في رسالة وجهها، أمس الخميس، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس “يشرفني أن أؤكد لكم أنه، استنادا إلى الالتزامات التي اتخذتموها، فإن فرنسا ستقوم بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين عندما أشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل”.

وأضاف ماكرون “بذلك، تود فرنسا أن تسهم إسهاما حاسما في السلام في الشرق الأوسط، وستحشد كل شركائها الدوليين الراغبين في المشاركة”.

وفي مايو/أيار 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في يونيو/حزيران 2024، ما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.