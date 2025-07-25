ترامب: أوباما ارتكب جرائم وكلينتون زار جزيرة إبستين 28 مرة (فيديو)

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأسبق باراك أوباما بارتكاب “جرائم”، لكن “الحصانة الرئاسية تحميه”.

وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها قبل مغادرته واشنطن إلى اسكتلندا لقضاء أيام عدة في منتجع “ترنبيري” لممارسة رياضة الجولف وعقد لقاءات ثنائية “نعم، قرار المحكمة الأخير يصب في صالح أوباما من ناحية الحصانة، لكنه لا يعفي فريقه من المساءلة.. لقد اقترف جرائم، وهذا واقع”.

وفي رد هجومي على التقارير الإعلامية التي تربطه برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين الذي انتحر أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس، نفى ترامب أي علاقة تربطه به قائلا “أنا لم أزر جزيرته قط، ولا علاقة لي به”، وأضاف “بيل كلينتون زار جزيرة إبستين 28 مرة، فلماذا يتحدث الإعلام عني؟ لماذا لا يُسلّط الضوء على رئيس جامعة هارفارد الأسبق أو على لاري سامرز وأصدقاء إبستين في عالم المال؟”.

وتابع “الإعلام يتجاهل هذه الأسماء عن عمد.. كل شيء مفبرك ومزيف. يجب أن تسلطوا الضوء على لاري سامرز وبيل كلينتون لا عليّ”.

وهاجم ترامب الإعلام الأمريكي ووصفه بأنه “منحاز” و”مختل”، مضيفا “كل ما قيل عني في هذا الملف مختلق بالكامل، وهو امتداد للتلفيقات التي اعتدناها من الديمقراطيين”.