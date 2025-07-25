ترامب يعلق على اعتزام ماكرون الاعتراف بالدولة الفلسطينية (فيديو)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تصريحات أدلى بها قبل مغادرته واشنطن إلى اسكتلندا لقضاء عدة أيام في منتجع “ترنبيري” لممارسة رياضة الجولف وعقد لقاءات ثنائية.

وقال ترامب، تعليقاً على إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين “ماكرون رجل جيد، لكن كلماته لا وزن لها”، مضيفاً “فرنسا حليف، لكننا لا نولي أهمية كبيرة لهذا التصريح”.

وفيما يتعلق بالمفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة، قال ترامب إن بلاده تمكنت من إخراج عدد كبير من الأسرى، لكنه أشار إلى أن “الرهائن المتبقين هم الأصعب”، مضيفاً “حماس تعلم تماماً عواقب أفعالها ولم يعد في يدها أي ورقة رابحة، لقد انسحبت من الصفقة وهذا أمر مؤسف”.

وواصل ترامب هجومه قائلاً “حماس لا تهتم بأي صفقة ويجب القضاء عليها”.

وفيما يخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترامب “تحدثت معه لكن لا أستطيع الإفصاح عما دار بيننا.. الأمر كان مخيباً للآمال إلى حد ما”.