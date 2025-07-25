تضامنا مع المجوّعين.. صحفيون في غزة يُضربون عن الطعام ويدعون زملاءهم حول العالم لمشاركتهم (فيديو)

لم تمر مشاهد المجوعّين والحالات الصحية الصعبة التي تصل إلى مستشفيات غزة، مرور الكرام على الصحفي وديع أبو السعود وزميليه محمد عليان ويوسف اللولو، الذين قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.

وجاء الإضراب بمبادرة من أبو السعود، الذي قال للجزيرة مباشر، إنه تحدث إلى زميليه بضرورة الإعلان عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لحين إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مبينا أنهم يعتمدون على تناول الملح والماء فقط لمرة واحدة في اليوم.

وأضاف “هذه الخطوة رسالة للعالم من أجل التحرك وإنقاذ أطفال غزة المجوّعين، ولن نفك الإضراب إلا في حال دخول المساعدات الإنسانية بالكامل لقطاع غزة وتحسين الظروف الصحية للأطفال”.

مشاهد صعبة

من جانبه أوضح المصور الصحفي محمد عليان أنه رغم شعوره بضعف وإعياء شديدين، فإنه مصرّ على استكمال الاضطراب حتى تحقيق أهدافه، لافتا إلى أن “مشاهد المجوعين صعبة ومؤلمة للغاية ويجب أن يتحرك العالم من أجل إنقاذ أرواح مئات الآلاف من سكان القطاع”.

ودعا عليان المؤثرين والصحفيين في مختلف أنحاء العالم للمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام، بما يشكل وسيلة ضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب التجويع المتعمد بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جانبه أكد المصور الصحفي يوسف اللولو استمرارهم في إضرابهم عن الطعام حتى إنهاء المجاعة التي يعيشها سكان غزة، مؤكدا أن وضعهم الصحي الصعب لن يوقفهم عن الاستمرار في الإضراب.

ومنذ شهر مارس/آذار الماضي، يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على قطاع غزة، ويمنع إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية والأدوية للقطاع، ما زاد من حالات سوء التغذية والأمراض المرتبطة بنقص الغذاء والعلاج، خاصة لدى الأطفال.

ووفق وزارة الصحة بغزة، ارتفعت حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 101 بينهم 80 طفلا، بعد وفاة 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال خلال الأيام الأخيرة.