حماس: تعاملنا بمسؤولية مع المفاوضات ونستغرب تصريحات المبعوث الأمريكي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تعاملت، منذ بداية المسار التفاوضي، بكلّ مسؤولية وطنية ومرونة عالية في مختلف الملفات، وحرصت على التوصّل إلى اتفاق يوقف العدوان وينهي معاناة شعبها في قطاع غزة.

وأضافت الحركة في بيان “لقد قدّمت الحركة ردّها الأخير على عرض اتفاق وقف إطلاق النار بعد مشاورات موسّعة مع الفصائل الفلسطينية، والوسطاء، والدول الصديقة، وتعاطت بإيجابية مع جميع الملاحظات التي تلقّتها، بما يعكس التزاما صادقا بإنجاح جهود الوسطاء، والتفاعل البنّاء مع كلّ المبادرات المقدّمة”.

وأعربت الحركة عن استغرابها من موقف ستيف ويتكوف، وأكدت في بيانها “نستغرب تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف السلبية تجاه موقف الحركة، في وقت عبّر فيه الوسطاء عن ترحيبهم وارتياحهم لهذا الموقف البنّاء والإيجابي، الذي يفتح الباب أمام التوصّل إلى اتفاق شامل”.

واختتمت (حماس) البيان “تؤكد الحركة حرصها على استكمال المفاوضات، والانخراط فيها بما يساهم في تذليل العقبات والتوصّل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن ويتكوف، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إعادة فريقها من الدوحة، حيث كان يجري محادثات بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لإجراء مشاورات.

وقال ويتكوف في منشور على منصة “إكس”، الخميس “قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حماس، والذي يُظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة”.

وأضاف ويتكوف “رغم أن الوسطاء بذلوا جهودا كبيرة، إلا أن حماس لم تظهر رغبة في التنسيق أو تتصرف بحسن نية”.

وأوضح ويتكوف أنه سيتم الآن “النظر في خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم ومحاولة خلق بيئة أكثر استقرارا لأهل غزة”.

