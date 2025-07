عاصفة غضب في إسرائيل بعد إعلان ماكرون اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عزمه الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل موجة واسعة من ردود الأفعال الإسرائيلية الغاضبة.

وجاءت ردود الفعل الإسرائيلية رافضة، إذ أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة قرار ماكرون “الاعتراف بدولة فلسطينية بجوار تل أبيب في أعقاب مجزرة 7 أكتوبر”. وأضاف: “خطوة فرنسا تكافئ الإرهاب وتخاطر بخلق وكيل إيراني آخر كما حدث في غزة“.

وتابع نتنياهو: “الدولة الفلسطينية ستكون في ظل هذه الظروف بمثابة منصة لإبادة إسرائيل، لا للعيش بسلام بجانبها”، مشدداً أن “الفلسطينيين لا يسعون لدولة إلى جانب إسرائيل بل يريدون دولة بدلاً من إسرائيل”.

بدوره وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإعلان بأنه “عار وخضوع للإرهاب”.

وأضاف: “بدلاً من وقوفه بجانب إسرائيل يعمل ماكرون على إضعافها. لن نسمح بإقامة كيان فلسطيني يهدد أمننا ويعرض وجودنا للخطر ويمس بحقنا التاريخي في أرض إسرائيل”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن “ادّعاء الرئيس الفرنسي بأنه يستطيع، بكلمة واحدة، أن يصنع تسوية دائمة في وطننا هو ادّعاء عبثي وغير جاد”، مشيراً إلى أن “تصريحه هذا المساء يدل على أن جميع الشروط التي وضعها بنفسه قبل بضعة أسابيع قد تبخّرت، ولم يتبقَ سوى الدولة الوهمية التي يتوهّم أنه سيُقيمها”.

وأردف: “لا يستطيع الرئيس ماكرون أن يوفّر الأمن لإسرائيل، بل إننا نأمل أن ينجح في تحقيق ذلك في شوارع باريس”.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: “نحن نعترف بفرنسا دولة فلسطينية”.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ردًا على إعلان ماكرون: “أشكر الرئيس ماكرون على قراره الذي يمنحنا ذريعة لفرض السيادة الإسرائيلية، أخيرًا، على أراضي الوطن في يهودا والسامرة، ولرمي فكرة إقامة دولة الإرهاب العربية في قلب أرض إسرائيل إلى مزبلة التاريخ بشكل نهائي”.

وأضاف: “هذا سيكون ردّنا الصهيوني المناسب لمحاولات الإملاء الأحادي من قبل ماكرون وشركائه”.

بدوره قال وزير التعليم يوآف كيش: “ماكرون المنفصل يعلن أنه سيعطي جائزة للإرهاب وحماس، هذا لن يغير شيئًا. ليخجل”.

وقالت وزيرة شؤون المرأة والمساواة الاجتماعية الإسرائيلية ماي غولان مهاجمة الرئيس الفرنسي: “من نهر السين إلى سان دوني.. هذه هي الدولة الإسلامية الحقيقية!”.

وأضافت موجهة حديثها لماكرون: “هل تريدهم؟ خذهم واستمتع”.

