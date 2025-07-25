محادثات “طارئة” بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن غزة

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطا للاعتراف الفوري بدولة فلسطين وسط دعوات متزايدة من أعضاء البرلمان، وتعهد من فرنسا.

وأدان ستارمر الظروف الإنسانية “التي لا توصف ولا يمكن الدفاع عنها” في غزة قبيل اتصال طارئ مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بحسب وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن عقد محادثات طارئة بين باريس ولندن وبرلين، اليوم الجمعة، لمناقشة الوضع في قطاع غزة، وقال إن “المعاناة والمجاعة لا يمكن وصفها ولا الدفاع عنها”.

اتصالات طارئة

وكشف ستارمر في بيان أنه سيجري اتصالا طارئا، غدا، مع شركاء المجموعة الثلاثية الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) يناقش خلاله ما يمكن القيام به “بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة”.

وأضاف ستارمر “حالتا المعاناة والمجاعة اللتان تشهدهما غزة لا يمكن تبريرها، ورغم خطورة الوضع منذ فترة، فإنه (تفاقم) إلى مستويات لم يسبق لها مثيل ويستمر في التدهور. نشهد كارثة إنسانية”.

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بفعل تردّي الوضع الإنساني في غزة، وقال ستارمر إن باريس ولندن وبرلين اتفقت “على الحاجة الملحّة لأن تغيّر إسرائيل مسارها، وتسمح بدخول المساعدات التي تحتاجها غزة بشدّة من دون تأخير”.

Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine. J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain.… pic.twitter.com/7yQLkqoFWC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025

اعتراف فرنسي

وكان ماكرون قد أكد أن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية، لتصبح بلاده أول دولة في مجموعة السبع تفعل ذلك، في خطوة قال إنه سيضفي عليها الطابع الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

ودعا زعيم الليبراليين الديمقراطيين (إيد ديفي) المملكة المتحدة إلى أن تحذو حذو فرنسا، قائلا إن المملكة المتحدة “يجب أن تكون رائدة في هذا الأمر، لا أن تتخلف”، وأضاف “اعترفوا بالدولة الفلسطينية المستقلة الآن”.

كما دعا عمدة لندن صادق خان إلى الاعتراف الفوري، بينما دفعت النقابات العمالية من أجل الاعتراف الرسمي بفلسطين “ليس بعد عام أو عامين، بل الآن”.

The UK should be leading on this, not falling behind. Recognise the independent state of Palestine now and take the lead on securing a two-state solution and a lasting peace. https://t.co/cq7WhOvgyP — Ed Davey (@EdwardJDavey) July 24, 2025

وقالت إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، إن معظم أعضائها يدعمون الاعتراف، وأضافت “ترى أغلبية اللجنة أنه يجب على الحكومة أن تعترف فورا بدولة فلسطين، مما يشير إلى الرغبة في العمل بشكل عاجل نحو حل الدولتين إلى جانب حلفائنا”.

وقالت وزيرة العدل شابانا محمود إن الحكومة تريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية “كمساهمة في عملية السلام”. بينما دعا وزير الصحة ويس ستريتنج، يوم الثلاثاء الماضي، إلى الاعتراف بفلسطين “بينما لا يزال هناك دولة فلسطينية متبقية للاعتراف بها”.

الوضع متدهور في غزة

من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الجمعة، إن الوضع المتدهور في غزة “لا يمكن الدفاع عنه”، وكرر الدعوات لوقف إطلاق النار.

وقال لامي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأسترالي في سيدني “مشهد الأطفال وهم يطلبون المساعدة ويفقدون أرواحهم أثار الذعر في أنحاء كثيرة من العالم، ولهذا السبب أكرر دعوتي اليوم لوقف إطلاق النار”.

We have published our report on the Israel-Palestine conflict. We have spent the last nine months taking evidence on the conflict. Today, we are calling on the Government to act more boldly and bravely to deliver a two-state solution. Read the report ⬇️https://t.co/c5JvtcPYQl pic.twitter.com/R7DQOJxoIm — Foreign Affairs Committee (@CommonsForeign) July 25, 2025

وأضاف وزير الخارجية البريطاني “الوضع المتدهور الذي شهدناه في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية أمر لا يمكن الدفاع عنه”.

من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية البريطاني، أن الآلية الحالية لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة “كارثية”.

وقالت الوزيرة “نشعر بقلق كبير تجاه الأطفال المجوعين في غزة ونريد توقف ذلك”.