محادثات “طارئة” بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن غزة

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطا للاعتراف الفوري بدولة فلسطين وسط دعوات متزايدة من أعضاء البرلمان، وتعهد من فرنسا.

وأدان ستارمر الظروف الإنسانية “التي لا توصف ولا يمكن الدفاع عنها” في غزة قبيل اتصال طارئ مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بحسب وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن عقد محادثات طارئة بين باريس ولندن وبرلين، اليوم الجمعة، لمناقشة الوضع في قطاع غزة، وقال إن “المعاناة والمجاعة لا يمكن وصفها ولا الدفاع عنها”.

وكشف ستارمر في بيان أنه سيجري اتصالا طارئا، غدا، مع شركاء المجموعة الثلاثية الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) يناقش خلاله ما يمكن القيام به “بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة”.

وأضاف ستارمر “حالتا المعاناة والمجاعة اللتان تشهدهما غزة لا يمكن تبريرها، ورغم خطورة الوضع منذ فترة، فإنه (تفاقم) إلى مستويات لم يسبق لها مثيل ويستمر في التدهور. نشهد كارثة إنسانية”.

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بفعل تردّي الوضع الإنساني في غزة، وقال ستارمر إن باريس ولندن وبرلين اتفقت “على الحاجة الملحّة لأن تغيّر إسرائيل مسارها، وتسمح بدخول المساعدات التي تحتاجها غزة بشدّة من دون تأخير”.

وكان ماكرون قد أكد أن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية، لتصبح بلاده أول دولة في مجموعة السبع تفعل ذلك، في خطوة قال إنه سيضفي عليها الطابع الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

ودعا زعيم الليبراليين الديمقراطيين (إيد ديفي) المملكة المتحدة إلى أن تحذو حذو فرنسا، قائلا إن المملكة المتحدة “يجب أن تكون رائدة في هذا الأمر، لا أن تتخلف”، وأضاف “اعترفوا بالدولة الفلسطينية المستقلة الآن”.

كما دعا عمدة لندن صادق خان إلى الاعتراف الفوري، بينما دفعت النقابات العمالية من أجل الاعتراف الرسمي بفلسطين “ليس بعد عام أو عامين، بل الآن”.

