فقدان الاتصال مع السفينة “حنظلة” وكاميرا مراقبة توثق الدقائق الأخيرة (شاهد)

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، مساء الخميس، فقدان الاتصال الكامل بطاقم السفينة “حنظلة” بفعل التشويش.

وأضافت اللجنة أن هناك عدة طائرات مسيّرة تحوم بالقرب من السفينة، لافتة إلى أن هذا يعني أنه قد يكون قد تم اعتراضهم أو مهاجمتهم.

ونشر أسطول الحرية آخر دقائق لكاميرات المراقبة في السفينة حنظلة قبل انقطاع الاتصال بها.

وقال مراسل الجزيرة إنه جرى تفعيل خطة الطوارئ على السفينة حنظلة بعد محاصرة مسيّرات للسفينة.

هام وعاجل : فقدنا الاتصال الكامل بطاقمنا على حنظلة بفعل التشويش، وهناك عدة طائرات مسيّرة تحوم بالقرب من السفينة، وهذا يعني أنه قد يكون قد تم اعتراضهم أو مهاجمتهم#حنظلة #غزة pic.twitter.com/m9MFulckJV — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) July 24, 2025

هذه أخر نقطة

وقال مراسل الجزيرة مباشر عمر فياض إن أخر نقطة سجلتها السفينة كانت خلالها في منطقة موازية لمحافظة مرسى مطروح المصرية.

وأضاف أن القارب يحمل 3 أجهزة تتصل بالقمر الاصطناعي، بالإضافة إلى جهاز تتبع السفينة المتصل كذلك بالقمر الاصطناعي انقطع الاتصال بها جميعا مع اقتراب إحدى المسيرات، والتي من المرجح أن تكون إسرائيلية. وأشار أن غياب أدوات الاتصال يؤدي إلى دخول السفينة وطاقمها في حالة فقدان البوصلة ما يعرض مصيرهم للخطر.

وأضاف أن خطة الطوارئ التي تم تفعيلها هي التواصل مع المحامين الدوليين والمحامين المتواجدين في الأراضي المحتلة في حال توقيفهم وترحيلهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

مصير حنظلة

وأشار إلى أن هناك سيناريوهين محتملين هما تعطيل السفينة وتركها للضياع في موقعها لحين إنقاذها، والسيناريو الأخر هو اعتقال جميع من على متن السفينة رغم عدم دخولهم في المياه الإقليمة الفلسيطينية.

وأعلن الحساب الرسمي للنائبة في البرلمان الأوروبي إيما فورو انقطاع جميع اتصالات الإنترنت مع إيما وطاقم السفينة.

وفي وقت سابق الخميس أكد مشاركون في أسطول الحرية، الذي يضم 21 ناشطًا من جنسيات مختلفة بينها أستراليا وأمريكا وفرنسا والعراق وتونس والمغرب وإيطاليا وإسبانيا، أنهم عازمون على مواصلة المسير باتجاه غزة.

وأضاف أن المشاركين أطلقوا من خلال منصاتهم الإعلامية ومنصات تحالف “أسطول الحرية” نداءات إلى حكوماتهم، خصوصًا من الولايات المتحدة، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يتم قصف السفينة أو اعتراضها.

تخريب سابق

وتعرضت سفينة “حنظلة”، الأحد الماضي، لمحاولة تخريب وتعطيل قبيل انطلاقها من مدينة غاليبولي الإيطالية نحو قطاع غزة في محاولة لفك الحصار.

وتم اكتشاف حبل حول مراوح المحرك وصب مادة أسيد حارقة داخل خزان المياه المعد لاستخدام الطاقم في الشرب والاستحمام والغسل، مما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.

قصة حنظلة

واستلهمت السفينة اسمها من شخصية “حنظلة” التي تُعَد أيقونة فلسطينية رمزية، ابتكرها رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي عام 1969، وتُعَد رمزا للصمود والمقاومة الفلسطينية.

وكان فرانك رومانو، الناشط الحقوقي ومالك السفينة، قد دعا عبر الجزيرة مباشر الدول التي ستعبر السفينة مياهها الإقليمية إلى عدم اعتراض طريقها أو منعها من الإبحار.

وكان القارب “مادلين” قد قام برحلة لكسر الحصار على قطاع غزة في يونيو/حزيران الماضي، لكنه تعرَّض لهجوم من القوات الإسرائيلية، وجرى اعتقال الناشطين الذين كانوا على متنه وترحيلهم.