كبّلوه في السيارة وذهبوا للتنزه.. أسرة تحبس أباها المسن أثناء رحلة والشرطة تتدخل (فيديو)

أفادت الشرطة وشهود عيان في ولاية أوتار براديش شمالي الهند أن أسرة من مدينة مومباي ذهبت في جولة سياحية إلى قصر تاج محل بمنطقة أغرا، وتركت أباها المسن داخل سيارة في موقف للسيارات أمام المعلم السياحي الشهير مُقيّدا في أحد مقاعد السيارة، حتى أنقذه بعض المارة بعدما عثروا عليه في حالة إعياء شديدة.

وقالت الشرطة إن الرجل المسن يدعى “هاريوم تاندالي”، ويبلغ من العمر 80 عامًا، وقد وُجد يوم 17 يوليو/تموز الجاري مُكبلا في المقعد داخل السيارة بينما كانت النوافذ مغلقة، وقد لاحظه بعض المارة أنه يلهث طلبًا للهواء وكان يشعر بالغثيان، فقاموا بكسر زجاج السيارة لإنقاذه.

وقالت الشرطة إن الرجل المسن جاء برفقة أسرة ابنه “سيدهشوار تاندالي”، وبعد إنقاذه من السيارة، نقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى، وخلال ذلك الوقت، وصل ابنه إلى المكان.

Family on Agra trip ties 80-year-old in car, goes to see Taj Mahal In UP's Agra, an 80-year-old man was tied to the front seat of the car and left alone in a parked car near Taj Mahal while his family from Maharashtra went for sightseeing. The elderly man, amid the heat and… pic.twitter.com/O6KVRC4LfP — Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 18, 2025

شاهد عيان

وتحدث “كونور سينغ”، وهو مفتش سياحي في أغرا، للجزيرة مباشر عن الحادث قائلاً إن العائلة، جاءت من مدينة مومباي بولاية ماهاراشترا لزيارة تاج محل، وأنهم أبناء وأحفاد الرجل المسن.

وأضاف سينغ “الرجل المسن كان يعاني من الشلل، وقد أحضروه معهم في السيارة من ماهاراشترا وتركوه بداخلها وهي مركونة هنا. أحدهم ادعى أنهم عينوا مرافقًا له، وأن المرافق غادر المكان”.

وأوضح “قالوا إنهم لم يرغبوا في أن يتجول وحده، فكبّلوه بمنشفة في الكرسي”.

وكسر سينغ وآخرون نافذة السيارة لإنقاذ الرجل بعد أن وجدوها مغلقة، وقدموا له بعض الماء، مما ساعد على تحسن حالته، ونُقل إلى سيارة إسعاف، وفي هذه الأثناء حضرت العائلة.

وتابع سينغ للجزيرة مباشر “سألتهم: لماذا تركتم هذا المسن وحده في هذه الطريقة تحت الشمس؟ ألم يكن من الأفضل أن تتركوه معنا أو تعينوا مرافقًا، قالوا إنه يذهب هنا وهناك، ولذلك قيدوه. فأخبرتهم أنه كان سيموت في هذا الحر الشديد”.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في القضية، لكنها وجدت أن ما حدث لم يكن بقصد الإيذاء.

وأضاف سينغ أنهم قالوا إنهم أخذوه معهم في الرحلة لأنهم لا يستطيعون تركه وحده في المنزل.

قوانين صارمة

وبحسب القانون الهندي، فإن إهمال أو التخلي عن كبار السن (فوق 60 عامًا) يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

ويعاقب قانون رعاية الوالدين وكبار السن لعام 2007، بالسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر أو غرامة مالية تصل إلى 5000 روبية (نحو 58 دولار) أو كليهما في حال إهمال كبار السن أو التخلي عنهم.

وينص القانون أيضا على إلزام الأبناء والورثة بتقديم نفقة شهرية لكبار السن، ويوفر آلية قانونية بسيطة وسريعة وغير مكلفة لحماية حياة وممتلكات كبار السن.

ومع ذلك، فإن حوادث الإساءة لكبار السن كثيرا ما يُبلغ عنها في الهند.