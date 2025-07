كبّلوه في السيارة وذهبوا للتنزه.. أسرة تحبس أباها المسن أثناء رحلة والشرطة تتدخل (فيديو)

أفادت الشرطة وشهود عيان في ولاية أوتار براديش شمالي الهند أن أسرة من مدينة مومباي ذهبت في جولة سياحية إلى قصر تاج محل بمنطقة أغرا، وتركت أباها المسن داخل سيارة في موقف للسيارات أمام المعلم السياحي الشهير مُقيّدا في أحد مقاعد السيارة، حتى أنقذه بعض المارة بعدما عثروا عليه في حالة إعياء شديدة.

وقالت الشرطة إن الرجل المسن يدعى “هاريوم تاندالي”، ويبلغ من العمر 80 عامًا، وقد وُجد يوم 17 يوليو/تموز الجاري مُكبلا في المقعد داخل السيارة بينما كانت النوافذ مغلقة، وقد لاحظه بعض المارة أنه يلهث طلبًا للهواء وكان يشعر بالغثيان، فقاموا بكسر زجاج السيارة لإنقاذه.

وقالت الشرطة إن الرجل المسن جاء برفقة أسرة ابنه “سيدهشوار تاندالي”، وبعد إنقاذه من السيارة، نقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى، وخلال ذلك الوقت، وصل ابنه إلى المكان.

Family on Agra trip ties 80-year-old in car, goes to see Taj Mahal

In UP's Agra, an 80-year-old man was tied to the front seat of the car and left alone in a parked car near Taj Mahal while his family from Maharashtra went for sightseeing. The elderly man, amid the heat and… pic.twitter.com/O6KVRC4LfP

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 18, 2025