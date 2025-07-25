كيس طحين مقابل مكتبة.. شاب في غزة يعرض كتبه للبيع بعدما أنهكه الجوع (فيديو)

في خيمة صغيرة بمدينة غزة، يجلس الشاب الفلسطيني عمر حمد (27 عامًا) يُقلب كتبًا غطّاها الغبار والدموع، قبل أن يعرضها للبيع مقابل كيس طحين.

وقال حمد -النازح من بيت حانون شمال القطاع- للجزيرة مباشر إنه لم يتخيل يومًا أن تُصبح مكتبته التي بناها منذ طفولته عملة يقايض بها بعض الطعام.

“الجوع لا يرحم”

وأضاف بصوت مكسور “كل كتاب هنا يحمل جزءًا مني ومن طفولتي ومن أحلامي، لكن الجوع لا يرحم”.

وأوضح حمد أن مكتبته ليست مجرد مجموعة من الكتب، بل أرشيف شخصي يضم صحفا قديمة، ومقالات تاريخية، وقد رافقته في كل مراحل النزوح، من بيت حانون إلى رفح، ثم خان يونس وصولًا إلى غزة حيث يعيش اليوم مع أهله في خيمة لا تقيهم حر الصيف ولا برد الليل.

ومع اشتداد الحرب والحصار الإسرائيلي الخانق الذي يمنع الغذاء والدواء، لم يعد أمام عمر إلا الاختيار بين الكتب والجوع.

وتابع “ما عدنا نملك شيئًا، حاولت أن أتمسك بمكتبتي حتى آخر لحظة، لكن الجوع لا ينتظر”.

مقابل رغيف

وقال حمد إنه عرض مكتبته مقابل كيس طحين أو ما يعادل ثمنه من الغذاء، ورغم أنه لم يجد حتى الآن من يشتريها، فإنه يؤكد أنه مستعد للتخلي عنها “لأجل رغيف يسد جوع إخوته”.

وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نحو 2.1 مليون نسمة في قطاع غزة يعانون من ظل اضطرابات غذائية حادة، ومن بينهم نحو نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وأكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وشهدت الأيام القليلة الماضية وفاة العشرات من الأشخاص، وخصوصا من الأطفال، بسبب الجوع وسوء التغذية.