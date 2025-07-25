اللحظات الأولى بعد استهداف طائرات الاحتلال مدرسة القاهرة التي تؤوي نازحين في غزة (شاهد)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 30، آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة القاهرة غربي مدينة غزة التي تؤوي مئات النازحين.

وخلال الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، اضطر الفلسطينيون إلى النزوح من منازلهم، فلجأ بعضهم إلى المدارس، فيما نصب آخرون خياما في الشوارع أو داخل أماكن غير مهيأة وسط ظروف إنسانية صعبة، منها نقص المياه والغذاء وتفشي الأمراض.

قصف إسرائيلي مستمر

واستشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 3 مواطنين استشهدوا جراء قصف الاحتلال منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة.

وقالت إن طائرات الاحتلال شنت غارتين منفصلتين على حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، فيما استشهد مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مسجد صلاح الدين في حي الزيتون، جنوب شرق غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائف عدة صوب شاطئ بحر مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على المناطق الشرقية لأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، شرق مدينة غزة.