الأخبار|أمريكا

مشاهد استقبال جورج عبد الله تثير غضب إسرائيل (صور)

جورج عبدالله، الرئيس الذي قضى نحو 40 عاما بالسجن بتهمة الاعتداء على دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين في فرنسا، يقف خارج مطار بيروت الدولي
جورج عبدالله قضى نحو 40 عاما بالسجن بتهمة الاعتداء على دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين في فرنسا (رويترز)
25/7/2025-|آخر تحديث: 09:31 PM (توقيت مكة)

نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بقرار الإفراج عن الناشط اللبناني جورج عبد الله من السجون الفرنسية، واصفة الخطوة بأنها “مكافأة أخرى للإرهاب” من قبل باريس.

وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، وصفت الخارجية الإسرائيلية مشاهد الحضور الجماهيري ممن كانوا ينتظرون جورج عبد الله في مطار بيروت بـ”مؤيدي الإرهاب”.

الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله يستقبله أنصار حزب الله وتحيط به قوات الأمن بعد مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
استقبال جورج عبد الله في بيروت (اسوشيتد برس)

وذكرت تل أبيب أن الناشط اللبناني أفرج عنه بعد 41 سنة من السجن بتهمة تدبير اغتيال الدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بار سيمان توف والدبلوماسي الأمريكي تشارلز ر. راي في باريس عام 1982.

وربطت الخارجية الإسرائيلية قرار الإفراج بتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرةً أن فرنسا “تكافئ الآن عملاً إرهابياً آخر”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ويوصف جورج عبد الله، القائد السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، بأنه أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، كما يوصف بأنه أقدم سجين سياسي في أوروبا.

يرفع جورج عبد الله، الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين، قبضته ويهتف بين أنصاره عند وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
جورج عبد الله في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت (اسوشيتد برس)

وكانت محكمة الاستئناف الفرنسية أصدرت، في 17 يوليو/تموز الجاري، قرارا بالإفراج عن عبد الله، البالغ من العمر 74 عاما، وبعد أن بقي خلف القضبان مدة تعد من الأطول في فرنسا.

وأعلن ماكرون، الخميس، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان