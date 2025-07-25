مشاهد استقبال جورج عبد الله تثير غضب إسرائيل (صور)

نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بقرار الإفراج عن الناشط اللبناني جورج عبد الله من السجون الفرنسية، واصفة الخطوة بأنها “مكافأة أخرى للإرهاب” من قبل باريس.

وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، وصفت الخارجية الإسرائيلية مشاهد الحضور الجماهيري ممن كانوا ينتظرون جورج عبد الله في مطار بيروت بـ”مؤيدي الإرهاب”.

وذكرت تل أبيب أن الناشط اللبناني أفرج عنه بعد 41 سنة من السجن بتهمة تدبير اغتيال الدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بار سيمان توف والدبلوماسي الأمريكي تشارلز ر. راي في باريس عام 1982.

وربطت الخارجية الإسرائيلية قرار الإفراج بتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرةً أن فرنسا “تكافئ الآن عملاً إرهابياً آخر”.

ويوصف جورج عبد الله، القائد السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، بأنه أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، كما يوصف بأنه أقدم سجين سياسي في أوروبا.

وكانت محكمة الاستئناف الفرنسية أصدرت، في 17 يوليو/تموز الجاري، قرارا بالإفراج عن عبد الله، البالغ من العمر 74 عاما، وبعد أن بقي خلف القضبان مدة تعد من الأطول في فرنسا.

وأعلن ماكرون، الخميس، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل.