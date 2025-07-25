نتنياهو: لن نترك الدروز في سوريا.. وهذا ما ننوي فعله (شاهد)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ”مشاهد الفظاعة” التي تتكشف في محافظة السويداء جنوب سوريا، مؤكدا أن إسرائيل ستعمل على نزع السلاح من المنطقة الواقعة جنوب العاصمة دمشق.

وفي تصريحات أدلى بها عقب لقائه الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، شدد نتنياهو على التزام حكومته بدعم الطائفة الدرزية، قائلا “لن نترك إخواننا الدروز في جنوب سوريا لمصيرهم. لا يمكننا أن نظل متفرجين”.

وأشار نتنياهو إلى أن السياسة الإسرائيلية تجاه الجنوب السوري ستصبح “أوضح في ضوء المجزرة الفظيعة”، على حد تعبيره، مؤكدا أن إسرائيل ستعمل على تقديم الحماية والمساعدة للطائفة الدرزية في المنطقة.

نتنياهو: لن نترك إخواننا الدروز في جنوب #سوريا وعلينا أن ننزع السلاح من المنطقة الواقعة جنوب #دمشق #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/cPGtg5sx5T — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 25, 2025

3 مشايخ عقل

ولدروز سوريا 3 مشايخ عقل (زعماء دينيين)، هم حكمت الهجري، وحمود الحناوي، ويوسف الجربوع، وكثيرا ما تستخدم إسرائيل “حماية الدروز” ذريعة لتبرير تدخلاتها وانتهاكاتها المتكررة للسيادة السورية.

لكن غالبية زعماء الطائفة الدرزية ووجهائها في سوريا أكدوا، عبر بيان مشترك في وقت سابق، تمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.