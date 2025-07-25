وزير إسرائيلي يدعو إلى محو قطاع غزة .. ونتنياهو يرد: لا يمثل حكومتي

قال وزير إسرائيلي، الخميس، إن حكومة بنيامين نتنياهو تسابق الزمن لمحو قطاع غزة وسكانه الفلسطينيين، ليصبح كله “يهوديا”.

أضاف وزير التراث عميحاي إلياهو: “الحكومة تسابق الزمن لإبادة غزة. نقضي على هذا الشر. نقضي على سكانها” وفق تعبيراته.

عميحاي، وهو من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مضى قائلا لإذاعة “كول بارما” المحلية: “غزة ستُصبح بكاملها يهودية ولسنا بحاجة إلى التعامل مع الجوع في غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 202 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأحد الماضي، من أن القطاع أصبح على أعتاب “الموت الجماعي”، بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منصة إكس (تويتر سابقًا) إن الوزير الإسرائيلي الذي تحدث عن “محو غزة” وادعى أنه “لا يوجد جوع هناك”، لا يمثل الحكومة الإسرائيلية.

وكتب نتنياهو: “الوزير (عميحاي) إلياهو لا يتحدث باسم الحكومة التي أرأسها. إنه ليس عضوًا في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية، الذي يحدد كيفية إدارة الحرب. آراؤه تعبر عنه فقط. لقد عارض اتفاق إطلاق سراح الرهائن واختار الاستقالة. سياسة هذه الحكومة واضحة وموحدة، وتصريحاته لا تمثلها”.

كما أدان يحئيل لايتر،سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، تصريحات إلياهو.

وقال لايتر، في منشور على منصة إكس: “التصريحات المنسوبة للوزير عميحاي، لا تعكس سياسة رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته”.

وأضاف: “الحقيقة هي عكس ذلك تمامًا. فرغم الصعوبات الكبيرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان غير المشاركين في القتال داخل غزة، فقد قمنا بذلك بإصرار والتزام”.

وتابع لايتر في منشوره أن “هدف الحكومة الإسرائيلية هو إيجاد آلية لإيصال المساعدات إلى غزة بعيدًا عن سيطرة حماس“

وتعليقا على تصريحات عميحاي، قال النائب من حزب “الديمقراطيين” جلعاد كاريف، إن “استمرار إلياهو في منصبه وزيرا يمثل وصمة عار لإسرائيل والشعب اليهودي بأسره”.

وأضاف عبر منصة إكس: “هو قومي عنيف ومتطرف يُروج لارتكاب جرائم حرب، ولا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل قوانين إسرائيل أيضا”.

وأشار أردف أن “سماح نتنياهو لوزراء حكومته بالتعبير عن أنفسهم بهذه الطريقة هو دليل آخر على فقدانه للصواب وجبنه السياسي، وعجزه”.

واستطرد: “نتنياهو وشركاؤه المتطرفون يُعرّضون إسرائيل للخطر”.

وسبق لإلياهو أن دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة، ويدعو حزبه “القوة اليهودية” إلى إعادة احتلالها وإقامة مستوطنات على أراضيها وتهجير الفلسطينيين منها.