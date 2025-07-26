أمل جديد لأطفال التوحد.. علماء يكتشفون تحسنا ملحوظا بعد أشهر من هذا العلاج

أعلن المركز القومي للبحوث في مصر عن نتائج دراسة علمية حديثة أجريت بالتعاون مع جامعة شنغهاي جياو تونغ الصينية، كشفت عن فاعلية استخدام فيتامين “د3” المطوّر بتقنية النانو في تحسين الأعراض السلوكية والإدراكية لدى الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.

الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية “LabMed Discovery” شملت 80 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات، جميعهم شخّصوا باضطراب طيف التوحد، وقُسّم الأطفال إلى مجموعتين: الأولى تلقت مكمل فيتامين “د3” التقليدي، في حين حصلت الثانية على الفيتامين في صورته النانوية التي تعزز الامتصاص الحيوي.

وأظهرت نتائج المتابعة بعد ستة أشهر تحسنا واضحا في مؤشرات الإدراك والتفاعل الاجتماعي والسلوك العام لدى الأطفال الذين تلقوا الفيتامين بتقنية النانو مقارنة بالمجموعة الأخرى.

وأرجع الباحثون هذه النتائج إلى قدرة تقنية النانو على زيادة فاعلية امتصاص الفيتامين، ما ينعكس إيجابيا على الخلايا العصبية والتواصل الدماغي المرتبطين بشكل مباشر باضطرابات التوحد.

ورغم الآمال التي تفتحها هذه النتائج، حذر فريق البحث من استخدام فيتامين “د3” دون إشراف طبي، مؤكدين أن الجرعات العالية قد تتسبب في مضاعفات صحية كترسّب الكالسيوم في الأنسجة أو تأثر وظائف الكلى.

وشدد الباحثون على ضرورة إجراء دراسات أوسع وأطول زمنياً لتأكيد النتائج وتحديد الجرعات المثالية وآلية التأثير الدقيقة.

ويبقى اضطراب طيف التوحد من التحديات الطبية المعقدة التي تواجه الأسر حول العالم، إلا أن مثل هذه الدراسات تفتح نافذة أمل لتحسين جودة حياة الأطفال المصابين وأسرهم، عبر تدخلات علمية مدروسة ضمن خطط علاج شاملة.