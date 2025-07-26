اعتقال منفذ عملية الدهس وسط إسرائيل بعد مطاردة لأيام

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتقال منفذ عملية الدهس التي وقعت في بلدة كفار يونا شمال تل أبيب، بعد العثور عليه مختبئاً داخل رافعة بناء في المنطقة ذاتها.

وذكرت صحيفة معاريف أن المنفذ هو شاب عربي فلسطيني من مدينة الطيبة الواقعة في المثلث الجنوبي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان رسمي بأنه جرى القبض على المشتبه به خلال عمليات تمشيط وملاحقة واسعة النطاق شاركت فيها قوات من الشرطة، ووحدات حرس الحدود، إلى جانب عدد من المتطوعين، وذلك بعد مطاردة استمرت منذ يوم الخميس.

وأصيب 8 من جنود الجيش الإسرائيلي، الخميس، جراء عملية الدهس التي وقعت في مدينة كفار يونا بمنطقة الشارون.

وجاء ذلك بالتزامن مع تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1005 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات فلسطينية.