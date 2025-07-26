الأزهر يهنئ طالبا من غزة لتصدره الثانوية الأزهرية “رغم كل التحديات”

هنأ الأزهر الشريف الطالب حمزة إسماعيل موسى أقرع من قطاع غزة بعد حصوله على المركز الأول في القسم العلمي بالثانوية الأزهرية للعام الدراسي 1446هـ/2025م بنسبة 98.93%.

وأكد الأزهر في تهنئته أن التفوق تحقق رغم كل التحديات، مشددًا على أن غزة تظل أرض الصمود والعلم.

و”الثانوية الأزهرية” شهادة تعليمية رئيسية في مصر وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات تلك الشهادة هذا العام 173 ألفا و808 طلاب، موزعين على 577 لجنة اختبار بجميع محافظات مصر.

واليوم السبت، قرّر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، تعليق الاتصالات الهاتفية التي اعتاد إجراءها لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية كل عام، وإلغاء المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان النتائج، والاكتفاء باعتماد النتيجة ونشرها فقط.

جاء موقف شيخ الأزهر للتعبير عن التضامن مع المأساة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.

وجدد الأزهر الشريف دعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولوياته، داعيا الشعوب والحكومات إلى الوقوف صفا واحدا لمواجهة العدوان، وإنهاء المجاعة والمأساة المستمرة، والعمل من أجل تمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في الحرية والحياة والكرامة واستعادة أرضهم المحتلة.