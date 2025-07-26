“انتظروا المساعدات فجاءت دبابة وقصفتهم”.. ضابط أمريكي سابق يكشف جرائم مروعة للاحتلال بحق المدنيين في غزة (شاهد)

في شهادة صادمة، وصف أنتوني أغويلار، الضابط الأمريكي السابق والمتعاقد المستقيل من “مؤسسة غزة الإنسانية”، ما رآه خلال عمله الميداني في قطاع غزة بأنه “جريمة حرب”، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت قذائف مدفعية ودبابات بشكل مباشر ضد مدنيين فلسطينيين عزل يتضورون جوعًا.

وقال أغويلار في تصريحات لقناة (بي بي سي) “ما شهدته في غزة تجاوز كل ما رأيته في مسيرتي المهنية. لم أعاين قط هذا المستوى من الوحشية واستخدام القوة العشوائية وغير الضرورية ضد سكان مدنيين غير مسلحين”.

وأضاف أنه شاهد بأمّ عينه قوات الاحتلال تطلق قذيفة من دبابة “ميركافا” تجاه حشد من المدنيين، ما أدى إلى تدمير سيارة كانت تحاول مغادرة المكان، كما رصد إطلاق قذائف هاون على حشود بهدف إبقائهم تحت السيطرة.

“إنها جريمة حرب”.. متعاقد أمريكي مستقيل من مؤسسة غزة الإنسانية يكشف استهداف الفلسطينيين العزل بشكل مباشر بالقذائف المدفعية pic.twitter.com/88dCkwow5j — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 26, 2025

“أفعال إجرامية”

وانتقد أغويلار بشدة، طريقة تنفيذ العمليات الميدانية، مؤكدًا أنها كانت “عشوائية، تفتقر إلى الحد الأدنى من الخبرة والتدريب”، معتبراً أنها “أفعال إجرامية بكل وضوح”.

وأكد المتعاقد السابق أن ما شهده في غزة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتعاقدين الأمريكيين هو نوع من الانتهاكات يراه لأول مرة في مسيرته العسكرية، رغم مشاركته في عدة مناطق نزاع حول العالم.

وختم بقوله “رأيت جرائم حرب تُرتكب دون تردد، باستخدام المدفعية والهاون ونيران الدبابات ضد مدنيين غير مسلحين. وهذا بلا شك جريمة حرب”.