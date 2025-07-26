بصاروخ “فلسطين 2” ومسيّرات.. أنصار الله تعلن استهداف مواقع “حيوية” في إسرائيل (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، مساء الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حيويا في مدينة بئر السبع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك باستخدام صاروخ بالستي فرط صوتي من طراز “فلسطين 2″، مؤكدة أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

وقال الناطق العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان للجماعة إن العملية تأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة“.

وأضاف سريع أن سلاح الجو المسيّر التابع للجماعة نفذ أيضا ثلاث عمليات متزامنة بثلاث طائرات مسيّرة استهدفت أهدافا حيوية في مناطق “أم الرشراش”، وعسقلان، والخضيرة جنوب حيفا، مؤكدا أن جميع الأهداف “تمت إصابتها بنجاح”.

خيارات تصعيدية جديدة

وأكدت الجماعة أن “العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”، مشيرة إلى أن القوات المسلحة اليمنية تدرس “خيارات تصعيدية جديدة” لدعم الشعب الفلسطيني، رافضة التراجع عن موقفها الثابت في إسناده، “مهما كانت التداعيات”.

اعتراض الصاروخ

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش إن “منظومات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق صاروخ من اليمن وتم تفعيلها فورا، حيث تمكن سلاح الجو من اعتراض الصاروخ بنجاح قبل وصوله إلى هدفه”، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن موقع سقوط الحطام أو الأضرار المحتملة.

وتزامنا مع عملية الاعتراض، دوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية، لا سيما في الجنوب ومحيط البحر الميت، ما أدى إلى حالة استنفار أمنية واسعة.