ترامب يبدأ زيارته لإسكتلندا بلعب الغولف.. وحشود تتظاهر ضده في إدنبرة (شاهد)

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومه الأول في إسكتلندا، السبت، بلعب الغولف في ملعب “تيرنبيري” الشهير الذي يملكه في منطقة آيرشاير، وذلك ضمن زيارة تستغرق 4 أيام وتشمل أيضا التوجه إلى نادي عائلته في أبردينشاير.

ووثقت وسائل الإعلام لحظة وصول ترامب إلى مطار بريستويك، مساء الجمعة، على متن الطائرة الرئاسية، حيث استُقبل بحشود من مؤيديه، قبل أن يتوجه مباشرة إلى المنتجع المملوك له، ويظهر في مقاطع مصورة وهو يمارس لعبته المفضلة.

احتجاجات ميدانية

وفي المقابل، خرجت بالفعل مظاهرات مناهضة لزيارة ترامب في عدد من المدن الإسكتلندية، ونظم تحالف “أوقفوا ترامب” وقفات احتجاجية قرب القنصلية الأمريكية في العاصمة إدنبرة، تزامنا مع توجه الرئيس إلى شمال البلاد، وذلك للمطالبة بإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب، الأحد، برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت تشير فيه تقارير إلى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني كيير ستارمر إلى شمال البلاد، الاثنين.