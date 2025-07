رئيس الوزراء البريطاني: يجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات برا لإنهاء المجاعة في غزة

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر البرية إلى قطاع غزة، محذرًا من تفاقم المجاعة التي وصفها بأنها “تتسارع وتيرتها في ظل وضع يائس”.

وكتب كير ستارمر على صفحته الرسمية في موقع إكس “يجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات عبر البر لإنهاء المجاعة المتفاقمة في غزة. الوضع هناك يائس”.

وأضاف أن الحكومة البريطانية تعمل بالتعاون مع الأردن لإيصال المساعدات إلى القطاع، في محاولة لتخفيف الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

Israel must allow aid in over land to end the starvation unfolding in Gaza. The situation is desperate.

We are working with Jordan to get aid into Gaza.

We are urgently accelerating efforts to evacuate children who need critical medical assistance to the UK for treatment.…

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 26, 2025