شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف مواقع إسرائيلية بالصواريخ وقذائف الهاون

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قطاع غزة، حيث أعلنت كتائب “شهداء الأقصى” و”كتائب المجاهدين”، اليوم السبت، عن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية للاحتلال في مناطق مختلفة من “غلاف غزة”.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد مصورة أظهرت لحظة قصف مستوطنة “كيسوفيم”، الواقعة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، برشقة صاروخية من نوع “107”.

وتُظهر اللقطات انطلاق الصواريخ نحو الموقع المستهدف، وسط تأكيدات من الكتائب على إصابة الهدف بدقة.

وفي عملية موازية، أعلنت كتائب المجاهدين أنها تمكنت من دك تمركز لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة، بعدد من قذائف الهاون من عيار 81 ملم.

وأكدت الكتائب في بيان مقتضب أن القصف جاء رداً على جرائم الاحتلال بحق المدنيين، وأنه حقق “إصابات مؤكدة” في صفوف القوات الإسرائيلية المتمركزة في تلك المنطقة.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 895 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، فيما عملت الفصائل أيضا على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة الأمد.