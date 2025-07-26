20 شهيدًا في قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات شمال غزة

أكدت مصادر للجزيرة مباشر استشهاد 20 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، اليوم الجمعة، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المدنيين كانوا ينتظرون استلام المساعدات الإنسانية قرب منطقة زيكيم شمالي قطاع غزة.

وأفادت قناة الأقصى الفلسطينية بأن الشهداء والمصابين نُقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وتأتي هذه المجزرة في ظل تفاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، حيث تستمر إسرائيل في فرض حصار خانق منذ أكثر من 9 أشهر، وسط تحذيرات أممية من مجاعة شاملة.

ضحايا الجوع يتزايدون وسط قيود على المساعدات

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية والأمم المتحدة، قُتل أكثر من 1000 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 60% منهم خلال توجههم إلى مواقع توزيع تتبع لـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي جهة مثيرة للجدل تحظى بدعم مباشر من الولايات المتحدة وإسرائيل.

مؤسسة غزة الإنسانية.. مساعدات تحت نيران الاحتلال

تأسست “مؤسسة غزة الإنسانية” (Gaza Humanitarian Foundation – GHF) مطلع عام 2024 بدعم مشترك من واشنطن وتل أبيب، كبديل للمؤسسات الأممية في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد اتهامات متكررة من الجانب الإسرائيلي والأمريكي لحركة حماس بسرقة المساعدات. غير أن تحقيقًا داخليًا للحكومة الأمريكية، نشرته شبكة سي إن إن مؤخرًا، كشف أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لم تجد أي دليل على سرقة ممنهجة من قبل حماس، بينما حمّلت جيش الاحتلال مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن فقدان نحو 28% من المساعدات.

وتعرضت المؤسسة لانتقادات حادة من منظمات دولية وناشطين، وصفوا مواقع توزيعها بأنها “أفخاخ موت”، إذ يتكرر إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية على الحشود المتجمعة فيها، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين بشكل شبه يومي.

مجاعة تتفشى وأطفال يموتون جوعًا

يستفحل خطر المجاعة في قطاع غزة لترتفع حصيلة ضحايا الجوع إلى 122 فلسطينيًا بينهم 83 طفلًا منذ أكتوبر 2023.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر الثلاثاء من أن ثلث سكان قطاع غزة لم يتناولوا الطعام منذ أيام، مشيرًا إلى أن الحصار المستمر يُهدد بمضاعفة أعداد الوفيات جراء الجوع والمرض.

مساعدات مكدّسة ومعابر مغلقة

ورغم تكدّس آلاف الشاحنات على المعابر، تواصل إسرائيل إغلاق المعابر الرئيسية متذرعة بمخاوف أمنية. ومنذ 2 مارس/آذار 2025، تتهرب حكومة الاحتلال من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار شامل وتبادل أسرى تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.