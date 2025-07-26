عائلات الأسرى الإسرائيليين: كل محاولات إعادتهم فشلت (فيديو)

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم السبت، بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء معاناة الأسرى في قطاع غزة، موجهة نداء مباشرا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للقيام بدور فاعل في هذا الملف، ومتهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبقاء أبنائها هناك “من أجل حفاظه على الكرسي”.

وقالت العائلات في بيان “نطالب الرئيس ترمب بالتوصل إلى اتفاقية شاملة لإعادة جميع المختطفين وإنهاء الحرب”.

وأكدت العائلات أن “كل محاولات إعادة المخطوفين فشلت”، مشيرة إلى أن “الضغط العسكري لم ينجح في إعادة الأسرى بل أدى إلى مقتل عدد منهم”.

وأضافت أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبقي المختطفين في قطاع غزة من أجل الحفاظ على الكرسي”، معبرة عن سخطها من استمرار الحرب، وقالت “سئمنا هذه الحرب ونريد عودة جميع المختطفين”.

وشددت العائلات على أن الحل الوحيد يتمثل في التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب ويعيد جميع الأسرى إلى ديارهم، محذرة من عواقب استمرار الوضع الراهن على حياة المختطفين ومستقبل العائلات.

وفي وقت سابق الجمعة، قال نتنياهو إن إسرائيل تدرس مع الولايات المتحدة “بدائل” لإعادة الأسرى في قطاع غزة وإنهاء حكم حركة حماس، وذلك غداة حديث ويتكوف، الخميس، “سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن”.

ولم يكشف نتنياهو عن طبيعة البدائل التي يتحدث عنها، في حين تقول المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى إن السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين هو اتفاق مع حركة حماس.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه حماس مررا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.