عملية مركبة في خان يونس.. القسام تفجّر 3 ناقلات جند إسرائيلية دفعة واحدة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، عن تنفيذ كمين مركب استهدف 3 ناقلات جند إسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، موقعة إصابات مباشرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ووفق بيان صادر عن الكتائب، فقد تمكن مقاتلوها من “تفخيخ ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتي العمل الفدائي، وُضعتا داخل قمرتي القيادة، ما أدى إلى احتراق الناقلتين وطاقمهما بالكامل”، بحسب ما ورد في البيان.

وأعقب ذلك، استهداف ناقلة جند ثالثة بقذيفة من طراز “الياسين 105″، وهو سلاح محلي الصنع مضاد للدروع، بينما رصدت فرق الرصد التابعة للقسام تحرك حفار عسكري إسرائيلي لدفن الناقلات المشتعلة بهدف إخماد النيران، إلى جانب هبوط طائرات مروحية لإخلاء المصابين.

سرايا القدس

وفي تطور لافت، أفاد بيان مشترك من القسام وسرايا القدس أن مقاتلي الفصيلين نفذوا عملية قصف مباشر بعدد من قذائف الهاون طالت موقع قيادة وسيطرة تابع لقوات الاحتلال في محيط مجمع المحاكم جنوب مدينة خان يونس، مؤكدين تحقيق إصابات دقيقة في الموقع المستهدف.

وفي عملية منفصلة، أعلنت سرايا القدس، أنها تمكنت بتاريخ 19 يوليو/تمّوز الجاري، بعد عودة إحدى مجموعاتها من خط المواجه، من تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع (دي 9) قرب محيط جبل الكاشف شرق مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وذكرت السرايا في بيانها أن المقاتلين فجّروا عبوة “ثاقب” شديدة الانفجار لحظة وصول الجرافة إلى موقع الكمائن، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، وسط انسحاب آمن لعناصرها من الموقع.

مقتل جندي إسرائيلي

في المقابل، أفادت مواقع إعلامية إسرائيلية غير رسمية، بمقتل جندي من قوات الاحتلال في انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية من نوع “نمر” داخل قطاع غزة، دون تحديد الموقع بدقة. وأضافت المصادر ذاتها أن جنديين آخرين أصيبا بجروح وصفت بالخطيرة، وتم إجلاؤهما جوًا لتلقي العلاج.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي حول تفاصيل الحادثة أو حجم الخسائر، فيما التزمت الرقابة العسكرية الإسرائيلية الصمت، وهو ما يكرّس سياسة التكتم التي يعتمدها جيش الاحتلال في التعامل مع العمليات المعقدة في قطاع غزة.

وتأتي هذه العملية في وقت تتصاعد فيه الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور من قطاع غزة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل، والذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى، وتدميرًا واسعًا للبنية التحتية في القطاع المحاصر.