مسؤولة أممية: صور مفجعة من زملائنا بالأونروا في غزة

قالت مسؤولة الاتصالات في الأمم المتحدة، ميليسا فليمينغ، إن حجم المأساة في غزة تجاوز حدود الوصف، مؤكدة أن الصور الواردة من زملائها في الأونروا “مفجعة” وتكشف عن دمارٍ هائل يدفع الأطفال ثمنه الأكبر.

وأضافت في منشور على “إكس” السبت: “الجوع منتشرٌ على نطاقٍ واسع، والناس يموتون. الآباء جائعون للغاية لدرجة أنهم لا يستطيعون رعاية أطفالهم، رغم أن الطعام متوفرٌ على بُعد بضعة كيلومترات فقط”.

وشددت فليمينغ في تصريحاتها على ضرورة السماح للأمم المتحدة بتقديم جميع أنواع المساعدات على نطاق واسع للأطفال والعائلات أينما كانوا في غزة.

There are simply no words left.

Heartbreaking photos from our @UNRWA colleagues in Gaza where conditions reached an unspeakable level of devastation with children paying the highest price. pic.twitter.com/DKwsdIBKAM

— Melissa Fleming 🇺🇳 (@MelissaFleming) July 26, 2025