مروحية عسكرية تنقذ طفلا حاصرته السيول وسط الوادي في جامو وكشمير (شاهد)

تداولت وسائل إعلام هندية مشاهد مصورة توثق لحظة إنقاذ قوات الجيش الهندي لطفل كان محاصرا وسط مياه وادٍ في منطقة جامو وكشمير، شمالي الهند.

وأظهرت اللقطات مروحية عسكرية تابعة للجيش تقوم بعملية إنقاذ دقيقة، حيث تم رفع الطفل من وسط المياه بعد أن حاصرته السيول في الوادي، في تدخل سريع لإنقاذ حياته وتأمين سلامته.