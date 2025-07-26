مروحية عسكرية تنقذ طفلا حاصرته السيول وسط الوادي في جامو وكشمير (شاهد)
26/7/2025-|آخر تحديث: 04:51 PM (توقيت مكة)
تداولت وسائل إعلام هندية مشاهد مصورة توثق لحظة إنقاذ قوات الجيش الهندي لطفل كان محاصرا وسط مياه وادٍ في منطقة جامو وكشمير، شمالي الهند.
وأظهرت اللقطات مروحية عسكرية تابعة للجيش تقوم بعملية إنقاذ دقيقة، حيث تم رفع الطفل من وسط المياه بعد أن حاصرته السيول في الوادي، في تدخل سريع لإنقاذ حياته وتأمين سلامته.
تداولت وسائل إعلام هندية مشاهد مصورة توثق لحظة إنقاذ قوات الجيش الهندي لطفل حوصر وسط أحد الأودية في منطقة جامو وكشمير شمالي البلاد#الجزيرة_مباشر #الهند pic.twitter.com/FhajlV1kZJ
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 24, 2025
المصدر: الجزيرة مباشر