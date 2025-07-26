مشاهد صادمة من خان يونس ورفح لمنتظري المساعدات في غزة (فيديو)

أظهرت مشاهد مصورة حصلت عليها الجزيرة مباشر عشرات الجرحى من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات الإنسانية، بعد استهدافهم المباشر في عدة مناطق من القطاع.

وأكدت مصادر طبية صباح اليوم السبت، استشهاد 13 فلسطينياً من منتظري المساعدات، فيما انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 12 شهيداً آخرين من ذات الفئة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، لترتفع حصيلة الضحايا من طالبي المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 29 شهيداً وأكثر من 165 مصاباً.

وأظهرت المقاطع المصورة مشاهد مروعة لعدد من الجرحى الذين وُصفت حالاتهم بالحرجة، بينهم أطفال وشبان في مقتبل العمر، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال استهداف المدنيين وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.

كما أظهرت مشاهد حصلت عليها الجزيرة مباشر تزاحم الناس على المساعدات وسط إطلاق الاحتلال النار في محور زكيم شمال قطاع غزة، وأظهرت المشاهد مئات الفلسطينيين في في اتجاه مواقع المساعدات، في الوقت الذي تحلق فيه طائرات مروحية فوقهم، وأيضا عدد من الشهداء يحملون في طريق العودة من موقع توزيع المساعدات نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم.

وفي منطقة موراج شمال رفح، التقطت عدسات الكاميرا مشاهد تزاحم مئات الفلسطينيين على شاحنات مساعدات إنسانية قبل دخولها إلى مناطق التوزيع، حيث شوهد العشرات وهم يعتلون الشاحنات بحثاً عن كيس طحين أو عبوة غذائية، في مشهد يعكس الجوع المدقع وانهيار منظومة الإغاثة تحت وطأة الحصار والقصف.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 59,733 شهيداً، و144,477 مصاباً، بينما بلغ عدد الضحايا منذ استئناف العدوان في 18 مارس الماضي 8,581 شهيداً و32,436 مصاباً.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفع إجمالي عدد الشهداء من طالبي “لقمة العيش” إلى 1,121 شهيداً، فيما تجاوز عدد الجرحى من ذات الفئة 7,485 مصاباً، في مؤشر على أن استهداف المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء بات سياسة متكررة تمارسها قوات الاحتلال بحق المحاصرين في غزة.