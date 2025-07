إصابة مضيفين بعد هبوط حاد لطائرة ركاب أمريكية خلال رحلة إلى لاس فيغاس

قالت شركة “ساوث ويست إيرلاينز” الأمريكية إن اثنين من أفراد طاقمها يخضعان للعلاج بعد تعرضهما لإصابات، إثر هبوط حاد لطائرة ركاب متجهة من جنوب كاليفورنيا إلى لاس فيغاس، يوم الجمعة، عقب وقت قصير من إقلاعها، استجابةً لتنبيه بوجود طائرة أخرى في محيطها.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أن الرحلة رقم 1496 استجابت لتنبيه من نظام التحذير على متن الطائرة يشير إلى اقتراب طائرة أخرى منها. وأضافت أنها فتحت تحقيقًا في الحادث.

وقالت الشركة في بيان إن الطاقم تلقى تنبيهين متتابعين يطلبان من الطيار الصعود ثم الهبوط بشكل عاجل، مشيرة إلى أن الطائرة كانت قد أقلعت من مطار هوليوود بربانك قبل الظهر بقليل.

ووفقًا لما تداوله الركاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد هوت الطائرة بشكل مفاجئ بعد دقائق من الإقلاع. وقال الكوميديان جيمي دور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) إن قائد الطائرة أبلغ الركاب بأن نظام تفادي الاصطدام انطلق بسبب اقتراب طائرة أخرى بشكل مباشر.

The man beside me grabbed my arm! We were all shaken up. The flight erupted with applause once we landed. pic.twitter.com/UvqHQu4Jlv

— Stef Zamorano (@miserablelib) July 25, 2025