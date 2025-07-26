“ورق الشجر والصبار بالملح وقشور البطاطس”.. وجبات الجوع في غزة المحاصَرة (شاهد)

في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق والحرب المتواصلة على غزة، باتت وجبات الطعام الطبيعية حلما بعيد المنال لأكثر من مليوني فلسطيني، في وقت يتفاقم فيه انعدام الأمن الغذائي بصورة غير مسبوقة، وتنتشر مشاهد المجاعة في أنحاء القطاع كله.

وقال مواطنون من أهالي غزة للجزيرة مباشر إنهم اضطروا لتناول أطعمة غير صالحة للاستهلاك البشري، من أجل البقاء على قيد الحياة، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون تحت النار والحصار.

ورق الشجر

وقال المواطن الغزاوي نافز محمد، بصوت خافت “أكلنا ورق الشجر، وأكلنا الصبار بالملح، طعمه كان مرا جدا، لكن الجوع يجبرك تأكل أي شيء”.

من جانبها، قالت النازحة إخلاص سهيل، وهي أم تعيش في خيمة “أكلنا الخبز الفاسد، والخبز الناشف”، وتساءلت في استنكار “من في العالم يأكل مثلما نأكل في غزة؟”.

وطالبت إخلاص المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، قائلة “أنا بطالب كل العالم يتدخل، نحن نموت من الجوع”.

قشور البطاطس

أما نداء النجار، فروت تفاصيل وجبة اضطرارية أعدتها لبناتها “نطهي الأرز المحروق، لأنه ما في شيء آخر بالخيمة، وأطفالي ينامون جائعين كل ليلة”.

وفي شهادة أخرى، قالت رنا قديح “نجمع قشر البطاطا ونطهيه في الزيت من أجل إطعام الأطفال”.

وتابعت: “هي وجبة صعب تناولها، لكن الجوع يجبر الأطفال على تناول أي شيء”.

أما نجوى جميل، فعبّرت عن معاناتها بجملة تلخص حجم الألم قائلة “أغرب شي أكلته؟ أكلت الوهم، لأني أذهب إلى السوق، وأرى الأسعار خيالية، فأتخيل أني أكلت وأعود”.

وفي اليوم الـ658 من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أعلنت وزارة الصحة بغزة، الجمعة، وفاة 9 فلسطينيين بينهم طفلان خلال 24 ساعة جراء سياسة التجويع.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع إلى 122 فلسطينيا، بينهم 83 طفلا.