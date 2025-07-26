يديعوت أحرونوت: هذا ما تعتزم إسرائيل فعله بالسفينة “حنظلة”

حذّرت مصادر إسرائيلية من أن جيش الاحتلال سيتولى السيطرة على سفينة “حنظلة”، التي تقترب من سواحل قطاع غزة، في حال رفضت الاستجابة لمطالب العودة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وتقل السفينة نشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية، وانطلقت من إيطاليا قبل نحو شهر ونصف، في مسار مشابه للقارب “مادلين” الذي كان يضم بين ركابها ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرغ، وتم اعتراضه حينها من قبل وحدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي “شايطيت 13”.

وأعلن نشطاء “حنظلة” اليوم أنهم باتوا قريبين من النقطة التي تم فيها توقيف “مادلين”، وأنهم يتوقعون أن يتم اعتراضهم خلال وقت قصير، في ظل تصاعد التوترات حول محاولات كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، أبحرت “حنظلة” من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر نفسه، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجددا في 20 يوليو باتجاه غزة، وعلى متنها 21 ناشطا.