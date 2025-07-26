52 شهيدا بغارات الاحتلال في غزة منذ فجر الجمعة (فيديو)

استشهد 52 فلسطينيا منذ فجر الجمعة في سلسلة غارات وقصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

ووفق إحصاءات محدثة لوزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع إلى 59,676 شهيدا و143,965 مصابا، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومن بين هذه الحصيلة، سُجّل 8,527 شهيدا و31,924 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية بعد اتفاق الهدنة المؤقتة في 18 مارس/ آذار الماضي.

وشهدت العديد من مناطق غزة قصفا عنيفا منذ فجر الجمعة وفقا للتوزيع التالي:

مدينة غزة:

حي الرمال (غرب غزة): استشهد 5 نازحين وأصيب أكثر من 30 آخرين في غارة جوية استهدفت مدرسة القاهرة التي كانت تؤوي نازحين، وسط حي الرمال.

حي التفاح (شرق المدينة):

انتشلت طواقم الدفاع المدني طفلا شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة السلك في شارع يافا.

شهيد آخر جراء استهداف ساحة الشوا شرق الحي.

حي الزيتون (شرق وجنوب شرق غزة):

شهيد ومصابون إثر قصف محيط مسجد الشافعي.

شهيدان جراء قصف في شارع صلاح الدين جنوب الحي.

شرق مدينة غزة:

شهيدان نتيجة قصف منزل.

شمال قطاع غزة – محور زيكيم:

4 شهداء بينهم 3 من منتظري المساعدات الإنسانية برصاص الاحتلال، وشهيد رابع في استهداف مباشر لمحيط المنطقة.

جرى نقل عشرات الجرحى إلى مشفى السرايا الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

شهداء الجوع والمساعدات

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 9 شهداء وأكثر من 45 إصابة وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء إطلاق النار على موزعي المساعدات أو المنتظرين لها، ما يرفع إجمالي عدد شهداء انتظار المساعدات إلى 1,092 شهيدا وأكثر من 7,320 إصابة.

كما ارتفع عدد الأطفال الذين استشهدوا جراء المجاعة وسوء التغذية إلى 83 طفلا، بعد الإعلان صباح الجمعة عن استشهاد طفل جديد في ظل استمرار سياسة الحصار والتجويع التي يفرضها الاحتلال على سكان القطاع.