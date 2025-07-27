اتهم حماس بالمسؤولية عن فشل المفاوضات.. ترامب: الأمور تسير نحو لحظة حاسمة (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار إلى قطاع غزة قبل أسبوعين، مطالباً إسرائيل باتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في القطاع، ومشدداً على ضرورة إعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

وقال ترامب خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منتجع الغولف الذي يملكه في ترمبري باسكتلندا “قدمنا 60 مليون دولار من أجل إدخال الغذاء والمساعدات إلى غزة، ولم يتحدث أحد عن ذلك، لم نسمع حتى كلمة شكر”. وأضاف “نقوم بذلك بدافع إنساني، لكن لا أحد يعترف بما قدمناه”.

على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة

وفيما يتعلق بالتطورات السياسية والميدانية في غزة، قال ترامب “على إسرائيل أن تتخذ قراراً بشأن ما يجب فعله لاحقاً، بعد انسحابها من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس”.

وأوضح أن الوضع بات معقداً، قائلاً “لست متأكداً مما سيحدث لاحقاً، لكن ما أعلمه أن حماس لا تريد إعادة الأسرى، ولذلك سيتوجب على إسرائيل اتخاذ قرارها”.

الأسرى.. أحياء وأموات

وتوقف ترامب مطولاً عند ملف الأسرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من استعادة معظمهم، لكنه أكد أن هناك أسرى لا يزالون أحياء، وآخرين قضوا في الأسر.

وقال “الأمر مهم جدا، سواء كان الأسرى أحياء أو موتى، فالعائلات تطالب باستعادة أبنائها، حتى الجثامين يجب أن تعود”.

وأضاف “التقيت عائلات مكلومة، هذا الملف لا يحتمل التأجيل، وحماس أظهرت تصلبا كبيرا، ولذلك الأمور تسير نحو لحظة حاسمة”.

فوضى في غزة.. ونهب للمساعدات

ولفت ترامب إلى مشاهد الفوضى في القطاع، مشيرا إلى أن “الناس يسرقون الطعام والأسلحة وكل ما يقع تحت أيديهم، هناك فوضى عارمة”.

واتهم حماس بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية وبيعها “معظم المواد الغذائية التي نرسلها تتم سرقتها من قبل حماس، ويتم بيعها، وهذا غير مقبول”.

ضربة قاصمة لإيران

وكشف ترامب أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدخال المساعدات إلى غزة، بالإضافة إلى ملف إيران النووي. وقال “تحدثت مع نتنياهو أكثر من مرة بشأن الوضع في غزة، وبشأن إيران، وكنت واضحاً أن إيران تسير في طريق مدمر”.

وفي حديثه عن طهران، أكد ترامب أن إيران “تلقت ضربة قاصمة”، وتوعد بمنعها من امتلاك سلاح نووي، قائلاً “لن نسمح لها بتخصيب اليورانيوم. هذه ليست مشكلة أمريكا فقط، بل العالم كله معني بها. من الغباء أن نسمح لإيران بامتلاك قدرات نووية، وهذا لن يحدث أبدا”.