الجوع والمرض ينهشان جسدي عبد الله وحبيبة في غزة (فيديو)

يواجه الطفلان الشقيقان عبد الله وحبيبة أبو زرقة خطر الموت يومًا بعد يوم، جراء المجاعة التي تضرب قطاع غزة، في ظل حصار خانق يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ شهور، تسبب في انهيار تام للمنظومة الصحية ونقص حاد في الغذاء والدواء.

الأسرة التي فقدت سابقًا ابنها الأكبر محمد نتيجة ظروف صحية مماثلة، تعيش اليوم مأساة جديدة تهدد حياة عبد الله وحبيبة، وسط تحذيرات متكررة من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

تسمم في الدم

وقالت الأم بسمة القطاوي للجزيرة مباشر “ابنتي حبيبة وُلدت في الحرب، وكانت بصحة جيدة، لكن بعد 21 يومًا ظهرت عليها أعراض التسمم في الدم وتدهورت حالتها بشكل سريع”.

وأضافت “الآن، تعاني تضخمًا في الكبد، وانتفاخًا في البطن، وجفافًا حادًا بسبب انقطاع الحليب العلاجي والغذاء المناسب للأطفال الرضّع”.

وفي ظل انعدام الحليب والفواكه، اضطرت الأم إلى إطعام طفلتها طعام أطفال سريع التحضير، رغم التحذيرات الطبية منه، وتابعت “كنت أعلم أنه سيتعبها، لكن لا خيارات أخرى، حليبها العلاجي غير متوفر منذ أشهر”.

“هيكل عظمي”

أما الطفل عبد الله، بدأت معاناته منذ أن تجاوز عامه الثاني، بعد أن بدأ يشعر بآلام في المفاصل ونقص في الكالسيوم.

ويروي والده هاني أبو زرقة محنة ابنه قائلا “وُلد طبيعي ونشيط دون أمراض، لكن الحرب قلبت كل شيء، اليوم يعاني من هشاشة عظام حادة، ولا يستطيع الوقوف، أصبح جسده هيكلاً عظميًا”.

وأضاف الأب بصوت يملؤه الألم “لو توفرت له الأدوية واللحوم والبيض والمواد الغذائية التي يحتاجها، لما وصلت حالته لهذا الحد، أصبح لا يستطيع الجلوس أو الحركة، وكل يوم ينهار أكثر”.

وفي ظل استمرار غياب التشخيص الدقيق وغياب الرعاية الطبية والغذائية، لا تملك الأسرة اليوم سوى الدعاء ونداءات الاستغاثة.

🚨 المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من استمرار الكارثة الإنسانية مع استمرار الحصار مؤكدا أن القطاع يحتاج يومياً 600 شاحنة إغاثية و250 ألف علبة حليب شهريا للرضّع ويشدد على أن الحل الوحيد هو فتح المعابر وكسر الحصار بشكل فوري وكامل. pic.twitter.com/CXLDVOoXKH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 27, 2025

100 ألف طفل في خطر

وختمت الأم حديثا في حزن ممزوج بالأمل “فقدت محمد سابقًا، وأخشى أن أفقد عبد الله وحبيبة، أرجو من كل الجهات أن تنقذ طفليّ بالسفر لعلاجهم خارج غزة قبل فوات الأوان”.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان أمس السبت، من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع جراء انعدام الحليب في ظل استمرار الحصار المستمر الذي تشنه إسرائيل على القطاع.

وقال مدير وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش للجزيرة مباشر، إن عدد الشهداء بسبب الجوع، ارتفع إلى 127 بينهم 85 طفلا.