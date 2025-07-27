“الدفاع المدني” يكشف حقيقة دخول المساعدات إلى غزة (فيديو)

أكد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن الواقع الإنساني في القطاع لا يزال كارثيا، وأن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات التي تروج لها إسرائيل وبعض الدول “غير مجدية ومأساوية”، مضيفا أن ما يدخل من مساعدات للقطاع “محدود للغاية” ولا يلامس حجم الكارثة.

وأوضح بصل في تصريحات للجزيرة مباشر أن ما دخل إلى غزة، اليوم الأحد، لم يتجاوز نحو 10 شاحنات فقط، وهو عدد لا يمكن أن يحدث فارقا حقيقيا في ظل الجوع المتفشي في أرجاء القطاع، مضيفا “المجاعة لا تزال قائمة، والناس لا تجد الحد الأدنى من مقومات الحياة. ما يسوّق في الإعلام حول هدنة إنسانية أو مساعدات جوية مجرد دعاية لا تمت للواقع بصلة”.

وأكد أن أكثر من 60 شهيدا سقطوا منذ فجر اليوم نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، في ظل الحديث عن “هدنة إنسانية”، مشيرا إلى أن مستشفى المعمداني استقبل عددا كبيرا من المصابين خلال الساعات الماضية، إلى جانب وصول عشرات نداءات الاستغاثة من مناطق متفرقة.

الإسقاط الجوي إذلال لا إنقاذ

وانتقد بصل بشدة عمليات الإسقاط الجوي، ووصفها بـ”سياسة إذلال” لا تقدم حلا فعليا للمجاعة، بل تزيد من معاناة المدنيين، إذ تسقط المساعدات غالبًا في مناطق نائية أو مأهولة بالخيام، أو حتى قرب مواقع عسكرية إسرائيلية، مما يعرض المدنيين للخطر خلال محاولتهم الوصول إليها.

وقال “المواطن الذي يذهب بحثا عن المساعدة قد يقتل برصاص القناصة. من لديه القوة والقدرة قد يصل إلى هذه المساعدات، لكن ماذا عن كبار السن والمرضى؟ هذه سياسة غير إنسانية لا تليق بشعب تحت الحصار”.

وأضاف أن ما يجري على أرض الواقع مختلف تماما عما يبث على وسائل الإعلام، متابعا “المساعدات التي دخلت اليوم استفاد منها عدد قليل جدا من الناس. نعيش حالة من الجوع الشامل، وبعض العائلات عادت من مناطق الإسقاط مصابة أو بدون شيء”.

تمكين الأمم المتحدة من الإشراف

وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني بالسماح لمنظمات الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي، بتولي مهمة إدخال وتوزيع المساعدات، قائلًا “هذه المؤسسات تمتلك القوائم، والمخازن، والنظام المناسب للتوزيع الإنساني العادل. نحن لا نحتاج إلى إسقاط من السماء، بل إلى كرامة على الأرض”.

وشدد بصل على ضرورة فتح المعابر المتوفرة أصلا مثل رفح وكرم أبو سالم وزكيم، التي يمكن من خلالها إدخال المساعدات بشكل سريع ومنظم، بدلا من “حلول استعراضية” تقدم كغطاء إعلامي على واقع التجويع.

إضراب عن الطعام ورسالة احتجاج

وكشف بصل عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 8 أيام احتجاجا على استمرار الحصار وحرمان المدنيين من الغذاء، وقال “لن أنهي الإضراب إلا حين تدخل الشاحنات بشكل حقيقي، تحت إشراف منظمات أممية. حين يشعر الناس بالشبع، سأشعر أنا بالراحة”.

وأكد أن ما يمارس حاليا “تسويق للوهم عبر وسائل التواصل فقط”، بينما الواقع على الأرض لا يشهد أي تحسن، بل مزيدا من الجوع والموت.

وختم بالقول “ما يقدم الآن لا يليق بكرامة شعب صامد، وما نحتاجه ليس مشاهد دعائية، بل حل جذري ينهي المجاعة بشكل إنساني ومحترم”.