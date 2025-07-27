مؤسس “المطبخ العالمي” يقترح 4 إجراءات عاجلة لوقف المجاعة في غزة

دعا خوسيه أندريس، مؤسس منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، المجتمع الدولي و”أصحاب الضمير الحي” إلى التدخل العاجل لوقف المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدا أن المجاعة الحالية ليست كارثة طبيعية، بل نتيجة مباشرة للأحداث التي أصطنعها البشر، وأن هناك حلولا عملية يمكن تنفيذها فورا لإنقاذ الأرواح.

وقال أندريس، اليوم الأحد، في بيان “هناك جيل كامل من أطفال غزة وأسرهم على شفا مجاعة شاملة، ولا عذر للعالم في الوقوف مكتوف الأيدي” مضيفا “هذه ليست أزمة بسبب الجفاف أو فشل المحاصيل، بل أزمة من صنع أيدينا، ويمكننا إنهاؤها بقرارات إنسانية”.

وشدد أندريس على مسؤولية إسرائيل بصفتها قوة محتلة، موضحا أن “القانون الدولي يحملها مسؤولية ضمان بقاء المدنيين في غزة”، منتقدا خطة توزيع المعونات التي قادتها مؤسسة غزة الإغاثية المدعومة أمريكيا، التي أجبرت السكان على السير مسافات طويلة والتعرض للخطر رغم تحذيرات المؤسسات الدولية بأنها غير فعّالة وخطيرة.

بسبب الجوع.. استشهـ،ـاد الطفلة نور أبو سلعة يرفع عدد الشهـ،ـداء الأطفال في غزة إلى 86 جراء سوء التغذية والحصار الإسرائيلي pic.twitter.com/0alo66aHz6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 27, 2025

وأشار أندريس إلى أن نظام توزيع المعونات الحالي أدى إلى تفاقم أعمال العنف والفوضى، إذ “نادرًا ما تصل الشاحنات لمطابخنا دون تعرضها للنهب أو الهجوم من مجموعات مسلحة مجهولة”، على حد وصفه، مضيفا أن “الحصار زاد من قوة العصابات وأدى إلى انهيار المجتمع”.

واقترح أندريس أربعة إجراءات عاجلة، أبرزها فتح ممرات إنسانية لجميع الهيئات الإغاثية، وزيادة إنتاج الوجبات الساخنة، وتوصيل الطعام مباشرة للمدنيين حيث هم، بالإضافة إلى تأسيس خمس منشآت طهي ضخمة في مناطق آمنة لإعداد وتوزيع مليون وجبة يوميا.

ودعا العالم إلى التحرك العاجل قائلا “إذا أردنا أن نضيء عتمة غزة، علينا أن نبادر الآن”.

وتواجه غزة واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في تاريخها، حيث تتفاقم المجاعة الشديدة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل إغلاق جميع معابر القطاع وتمنع دخول غالبية المساعدات الغذائية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة بشكل متسارع، قبل أن تسمح لعدد يسير من المساعدات، اليوم، بالدخول.

ووفق آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة في غزة صباح الأحد، ارتفع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا.