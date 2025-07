المفوض العام للأونروا: إسقاط المساعدات جوا في غزة لن يوقف المجاعة

وجه فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غزث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، انتقادات حادة لإسقاط المساعدات على قطاع غزة من الجو، بدلا من نقلها عبر آليات منظمات الأمم المتحدة.

وقال لازاريني في منشور على منصة إكس السبت “إسقاط المساعدات جوا لن يوقف المجاعة المتفاقمة، فهي عملية مكلفة وغير فعالة بل وقد تقتل المدنيين الجوعى”، مؤكدا أنها مجرد “تشتيت للانتباه”.

#Gaza: airdrops will not reverse the deepening starvation. They are expensive, inefficient & can even kill starving civilians.

It is a distraction & screensmoke.

A manmade hunger can only be addressed by political will.

Lift the siege, open the gates & guarantee safe movements…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) July 26, 2025