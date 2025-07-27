المفوض العام للأونروا: إسقاط المساعدات جوا في غزة لن يوقف المجاعة

وجه فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غزث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، انتقادات حادة لإسقاط المساعدات على قطاع غزة من الجو، بدلا من نقلها عبر آليات منظمات الأمم المتحدة.

وقال لازاريني في منشور على منصة إكس السبت “إسقاط المساعدات جوا لن يوقف المجاعة المتفاقمة، فهي عملية مكلفة وغير فعالة بل وقد تقتل المدنيين الجوعى”، مؤكدا أنها مجرد “تشتيت للانتباه”.

#Gaza: airdrops will not reverse the deepening starvation. They are expensive, inefficient & can even kill starving civilians.

It is a distraction & screensmoke. A manmade hunger can only be addressed by political will.

Lift the siege, open the gates & guarantee safe movements… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) July 26, 2025

وأضاف لازاريني أن مواجهة المجاعة في غزة يتطلب “إرادة سياسية”، قائلا “ارفعوا الحصار، وافتحوا البوابات، وامنحوا حرية الحركة والوصول للأشخاص المحتاجين”.

وطالب لازاريني في منشوره “بالسماح للأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، وشركائها بالعمل على نطاق واسع ودون عقبات بيروقراطية أو سياسية” لإيصال المساعدات لمن يحتاجها في غزة.

ما يعادل 6 آلاف شاحنة من المساعدات

وذكر لازاريني في منشوره أن الأونروا لديها ما يعادل 6 آلاف شاحنة من المساعدات في مصر والأردن تنتظر الضوء الأخضر للسماح لها بدخول قطاع غزة.

ووصف لازاريني إمكانية نقل هذه المساعدات لغزة عبر الشاحنات بأنها “أسهل كثيرا، وأكثر فعالية، وأسرع وأقل تكلفة وأكثر أمانا وأكثر كرامة لأهل غزة”.

وفي السياق ذاته، انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنزال المساعدات لغزة جوا، ووصفتها في بيان، اليوم الأحد، بأنها “خطوة شكلية ومخادعة لذر الرماد في العيون، تهدف إلى تبييض صورة الاحتلال أمام العالم، ومحاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني برفع الحصار”.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من أن خطر الموت الجماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل دون عمر العامين، نتيجة نفاد الحليب وغيره من الأغذية الضرورية للأطفال، مع استمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.