تجنبا لحرب تجارية.. ترامب يلتقي مع فون دير لاين في اسكتلندا لبحث التعريفات الجمركية

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في اسكتلندا، لبحث التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الاتحاد.

وكان ترامب قال الجمعة عند مغادرته البيت الأبيض إن فرص التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي تصل إلى 50%، مضيفا أن مثل هذا الاتفاق سوف يؤدي لتخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية للسوق الأمريكي، لكنه أوضح أنه لا تزال نحو “20 نقطة خلافية” بين الجانبين.

وعلى الرغم من أن ترامب في زيارة خاصة لاسكتلندا، إذ يزور منتجع جولف تمتلكه عائلته في مدينة تورنبري على الساحل الجنوبي الغربي لاسكتلندا، إلا أن ملف التجارة مع الاتحاد الأوروبي كان مطروحا على جدول أعماله نظرا لاقتراب الموعد النهائي الذي حدده لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 30% على الاتحاد، وهو الأول من أغسطس/آب القادم.

وتستمر زيارة ترامب لاسكتلندا 5 أيام، حيث يلتقي مع فون دير لاين الأحد في تورنبري، ويتوجه الاثنين إلى مدينة أبردين، شمال شرق اسكتلندا، حيث تملك عائلته ملعب جولف آخر، ومن المنتظر أن يدشن ترامب ملعبا جديدا قبل العودة إلى واشنطن.

ملامح الاتفاق

وقبل مغادرته البيت الأبيض قال ترامب إنه “يتطلع” إلى التحادث مع أورسولا فون دير لايين مؤكدا أنها “سيدة محترمة جدا”.

وتتعارض هذه اللهجة مع الانتقادات اللاذعة الموجهة من ترامب للاتحاد الأوروبي الذي يرى ترامب أنه “استغل” الولايات المتحدة تجاريا لسنوات طويلة.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت نقلا عن مصادر أوروبية، أن الاتفاق المنتظر بين الجانبين ينص على رسوم جمركية إضافية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، مع إعفاءات تتعلق بصناعات الطيران والمشروبات الروحية، وذلك على غرار الاتفاق بين واشنطن وطوكيو.

ويتعهد الأوروبيون كذلك بشراء الغاز الطبيعي المسال والاستثمار في الولايات المتحدة.

وتفرض على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي حاليا رسوم جمركية إضافية بنسبة 25%، وبنسبة 50% على الصلب والألمنيوم بالإضافة إلى 10% من الرسوم الجمركية على باقي السلع.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، وهو تكتل يضم 27 دولة، هو أكبر شريك تجاري لواشنطن، حيث بلغ حجم التجارة في السلع والخدمات بين الجانبين 1.6 تريليون دولار في عام 2023، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.