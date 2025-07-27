ترامب يشيد بدور “جيمس بوند” في مساعدته في بناء ملاعب جولف في اسكتلندا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالممثل الاسكتلندي شين كونري، الذي اشتهر بلعب شخصية “جيمس بوند” في سلسلة من الأفلام، خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا لاسكتلندا.

وقال ترامب، بعد وصوله لمدينة تونبري جنوب اسكتلندا، حيث تمتلك عائلته ملعبا للجولف، “ساعدني شين كونري في الحصول على تصاريح التخطيط.. لولا كونري، لما كان لدينا تلك الملاعب الرائعة”.

ويستعد ترامب لتدشين ملعب آخر للجولف في محيط مدينة أبردين شمال اسكتلندا الأسبوع المقبل، كما أن هناك خططا لافتتاح ملعب آخر في نفس المنطقة قريبا.

جذور ترامب في اسكتلندا

وذكرت صحيفة “سكوتيش صن”، إحدى أشهر الصحف الاسكتلندية، أن ملعب الجولف الجديد في محيط أبردين سيحمل اسم والدة ترامب، ماري ماكلويد، التي ولدت ونشأت في اسكتلندا قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة.

ووصف ترامب ملعبه للجولف في تونبري في اسكتلندا بأنه “لا يوجد مكان مثله.. إنه أفضل ملعب في العالم.”

وأضاف أن ابنه، بارون ويليام، الذي يرافقه في رحلته إلى اسكتلندا، “سيقطع شريط افتتاح الملعب الثاني في أبردين”.

يذكر أن ترامب لا يدير نشاط شركاته، وفق القانون الأمريكي، منذ عودته للبيت الأبيض، ويديرها أبناؤه في الوقت الراهن.

ورغم أن ترامب في رحلة خاصة لاسكتلندا، لكنه سيعقد مباحثات مع رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تسعى جاهدة لتأمين اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.