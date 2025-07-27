وسائل إعلام إسرائيلية: مشروع لتوصيل المياه إلى غزة.. والمؤسسة الأمنية وجهت تحذيرا للمستوى السياسي

أعلنت قناة 13 الإسرائيلية اليوم الأحد أن القيادة السياسية في إسرائيل وافقت على قيام دولة الإمارات بمد خط مياه من مصر إلى منطقة المواصي في قطاع غزة، وذلك عقب مصادقة حكومة بنيامين نتنياهو رسمياً على المشروع.

وأكدت القناة أن عمليات إدخال المعدات لتنفيذ خط المياه بدأت اليوم تحت رقابة أمنية إسرائيلية مشددة، وأن إنشاء الخط سيستغرق عدة أسابيع حتى اكتماله.

تحذير الجيش الإسرائيلي

بدورها، قالت مراسلة هيئة البث الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية كانت قد حذّرت المستوى السياسي خلال مداولات داخلية من تدهور الوضع الصحي في القطاع، مؤكدة ضرورة إيجاد حلول عاجلة.

وأوضحت أن الجيش حذر من تفاقم مشكلات الجوع والصرف الصحي، وأنه ربما لهذا السبب تمّت الموافقة على المشروع الذي يربط بين محطة التحلية في مصر وشبكة المياه في المواصي.

ووفقا للمراسلة، تنظر إسرائيل إلى هذا التحرك من زاويتين: “الأولى أنه يدعم توطيد موطئ قدم للإمارات في القطاع، والثانية أنه يمثل خطوة تعكس تراجعاً -ولو بمقدار خط مياه واحد- عن مسؤولية إسرائيل المباشرة في تزويد غزة بالمياه”.

منع عقوبات على إسرائيل

من جانبه، صرّح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن “إدخال المعونات الإنسانية جاء لمنع عقوبات على إسرائيل”، واصفا ذلك بأنه “مهم لاستمرار العمليات العسكرية الهادفة لتحقيق أهداف الحرب”.

وأشار إلى أن مد خط المياه تم باتفاق بين وزارة الخارجية ومسؤولين أوروبيين.

وتواجه غزة واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في تاريخها، حيث تتفاقم المجاعة الشديدة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل إغلاق جميع معابر القطاع وتمنع دخول غالبية المساعدات الغذائية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة بشكل متسارع، قبل أن تسمح لعدد يسير من المساعدات اليوم الأحد بالدخول.

ووفق آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة في غزة صباح الأحد، ارتفع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا.