“رغم الإعلان عن هدنة”.. استشهاد 46 فلسطينيا في غزة بينهم 22 من منتظري المساعدات (شاهد)

رغم إعلان الاحتلال عن هدنة في بعض المناطق مازالت عمليات الاستهداف للمدنيين في قطاع غزة مستمرة، حيث أكد مراسل الجزيرة مباشر ارتفاع عدد الشهداء إلى 46 منذ فجر اليوم بينهم 22 من منتظري المساعدات.

استهداف مدينة غزة

وأوضح مراسل الجزيرة مباشر استشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد أخر جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في مدينة غزة.

وأضاف أنه في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة استشهد 4 مواطنين وأصيب عدد أخر جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي، كما استهدفت الاحتلال محيط مسجد الشمعة في البلدة القديمة بمدينة غزة.

"سنبقى متمسكين بفضح الاحتلال".. صحفيو غزة يتعهدون بمواصلة رسالتهم بعد استشهاد زميلهم آدم أبو هربيد في قصف إسرائيلي pic.twitter.com/OPcjIeB6Al — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 27, 2025

ضحايا المساعدات

وفي وسط القطاع استهدف الاحتلال منتظروا المساعدات في إحدى النقاط على شارع صلاح الدين. وأكد مراسل الجزيرة مباشر استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 54 أخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين، واستقبل مستشفى شهداء الأقصى 3 شهداء وعدد من الإصابات من منتظري المساعدات على محور نتساريم.

تعليق العدوان

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، اليوم الأحد، عن تعليق العدوان العسكري خلال الساعات القادمة على بعض مناطق قطاع غزة بزعم “دواع إنسانية”.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفخاي أدرعي أنه ” سيتم تعليق تكتيكي للأنشطة العسكرية في مناطق المواصي ودير البلح ومدينة غزة يوميا من الساعة 6 صباحا وحتى 10 مساء”.

ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي أن قرار الهدنة في غزة جاء بعد فشل توزيع المساعدات وضغط دولي يمنح واشنطن “حبل نجاة” للدفاع عن إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى استشهاد 59733 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144477 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.