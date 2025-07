رغم الهزائم الأخيرة: الدعم السريع يشكل حكومة موازية في السودان برئاسة التعايشي

أعلن “تحالف السودان التأسيسي” الذي تقوده قوات الدعم السريع السبت تشكيل حكومة موازية في البلاد.

وتم تعيين محمد حسن التعايشي العضو السابق في مجلس السيادة المنحل في منصب رئيس الوزراء.

ويمثل الإعلان الذي يأتي بعد أكثر من عامين من الحرب الدامية في البلاد، أحدث خطوة تقوم بها قوات الدعم السريع لإقامة حكم مواز، في تحد للإدارة التي يقودها الجيش.

انقسم السودان مع سيطرة الجيش على الشمال والشرق والوسط بعد أن استعاد العاصمة الخرطوم مؤخرا، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور وأجزاء من كردفان، حيث أدت الاشتباكات مؤخرا إلى مقتل المئات، وفق جهات حقوقية محلية.

وتظل الحكومة المعترف بها دوليا والمتحالفة مع الجيش والتي شكلها الجيش قبل شهرين برئاسة المسؤول السابق في الأمم المتحدة كامل إدريس، غير مكتملة مع بقاء 3 مناصب وزارية شاغرة.

وقال المتحدث باسم التحالف علاء الدين نقد، في فيديو مسجل على صفحات التحالف على منصات التواصل الاجتماعي إن الهيئة القيادية قررت تشكيل “مجلس رئاسي لحكومة السلام الانتقالية” برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” وعبد العزيز الحلو نائباً له.

إعلان تشكيل المجلس الرئاسي واختيار رئيس وزراء حكومة السلام الانتقالية

Formation of the Presidential Council and Selection of the Prime Minister of the Transitional Peace Government#تحالف_تاسيس #حكومه_السلام pic.twitter.com/d352av8KLz

— تحالف السودان التأسيسي – (تأسيس) (@tasisSFA) July 26, 2025