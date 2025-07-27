شاهد: نتنياهو يزعم الاستمرار في إدخال “الحد الأدنى” من المساعدات لغزة ويتهم الأمم المتحدة بالكذب

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستواصل إدخال “الحد الأدنى” من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مدعيا وجود ممرات آمنة لذلك “طيلة الوقت ولن يكون هناك مجال للأعذار”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو أثناء زيارته قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي “رامون” وجه خلالها اتهامات حادة للأمم المتحدة بـ”اختلاق الذرائع والأكاذيب” بشأن إدخال المساعدات، زاعما أن المنظمة الدولية “تخلق الأعذار وتروج للكذب ضد إسرائيل ولا تسمح بإدخال المساعدات”.

حرب ومفاوضات

وفي سياق متصل، قال نتنياهو إن إسرائيل تتقدم في حربها بقطاع غزة، وتدير في الوقت ذاته مفاوضات من أجل إعادة المحتجزين. وادعى أن الهدف الأسمى للحرب هو تدمير حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العدوان العسكري الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد المستمر للوضع الإنساني في القطاع المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة مباشر: حتى هذه اللحظة الاحتلال يواصل قصفه مناطق في قطاع غزة رغم إعلانه عن هدنة إنسانية pic.twitter.com/isp6hlqH2N — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 27, 2025

احتياجات غزة

في السياق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من “كارثة إنسانية حقيقية” تهدد حياة السكان، مؤكدا أن القطاع بحاجة ماسة إلى 600 شاحنة إغاثية يوميا، إضافة إلى 250 ألف علبة حليب شهريا لإنقاذ الأطفال الرضع من سياسة التجويع وسوء التغذية.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر، اليوم الأحد، أشار فيه المكتب إلى استمرار الحصار وإغلاق المعابر ومنع تدفق المساعدات وحليب الأطفال منذ 148 يوما بشكل متواصل.