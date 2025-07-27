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شحنة مساعدات تدخل غزة من معبر رفح وإسرائيل تعلق العمليات مؤقتا في مناطق محدودة للسماح بتوزيعها

شاحنات تحمل مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة من معبر رفح
شاحنات تحمل مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة من معبر رفح (رويترز)
27/7/2025

دخلت كميات من المعونات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن عشرات الشاحنات المحملة بالمعونات تحركت من الأراضي المصرية باتجاه معبر رفح.

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وبعد دقائق تحركت شاحنات أخرى من قطاع غزة باتجاه المعبر الحدودي بانتظار تحميلها بالمعونات لنقلها إلى داخل القطاع في عملية معتادة.

وبعد دقائق من إعلان الجيش الإسرائيلي وقفا مؤقتا لإطلاق النار أفادت مصادر للجزيرة مباشر بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي قرب تجمع لمنتظري المساعدات في محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تعليق عملياته العسكرية بشكل مؤقت ولمدة تصل إلى 10 ساعات في بعض المواقع للسماح بتوزيع المعونات.

ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تغريدة على حسابه على منصة إكس تضمنت تفاصيل عن مواقع تعليق العمليات والتوقيتات التي حددها الجيش الإسرائيلي لذلك.

وأصبح من المعتاد مؤخرا أن الشاحنات المحملة بالمساعدات تعبر الأراضي المصرية نحو الشريط الحدودي مع قطاع غزة، من معبر رفح قبل أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتفتيشها ثم السماح بتفريغها في معبر كرم أبو سالم على بعد كيلومترات قليلة من معبر رفح.

وبعد انتهاء التفتيش التفريغ تقوم شاحنات أخرى بحمل المعونات من معبر كرم أبو سالم إلى داخل غزة حيث يتم توزيعها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم تنسيق القرار مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كما تم تحديد ممرات مؤمنة بشكل مستدام اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساء، والتي ستسمح بالتحرك الآمن لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لادخال وتوزيع الأغذية والأدوية إلى السكان في قطاع غزة.

من جانبه أعرب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن استيائه من استبعاده عن النقاش الذي جرى مساء السبت، واتخذ فيه القرار بقبول “هدنة إنسانية في غزة”.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية على حسابها على منصة إكس أن بن غفير قال “كان هذا أغبى عذر ممكن. لم يرغبوا في سماعي لأنني أرى أن ذلك يمنح حماس مزيدًا من القوة. بدلًا من استغلال إنذار ترامب، نحن مستمرون في إرسال الطعام”.

وكانت أكثر من 100 منظمة إغاثة دولية قد أصدرت تحذيرا مشتركا هذا الأسبوع من “خطر مجاعة جماعية” في قطاع غزة، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية الإنسانية، خصوصاً في مجالات الصحة والتغذية والمياه.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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