شحنة مساعدات تدخل غزة من معبر رفح وإسرائيل تعلق العمليات مؤقتا في مناطق محدودة للسماح بتوزيعها

دخلت كميات من المعونات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن عشرات الشاحنات المحملة بالمعونات تحركت من الأراضي المصرية باتجاه معبر رفح.

وبعد دقائق تحركت شاحنات أخرى من قطاع غزة باتجاه المعبر الحدودي بانتظار تحميلها بالمعونات لنقلها إلى داخل القطاع في عملية معتادة.

وبعد دقائق من إعلان الجيش الإسرائيلي وقفا مؤقتا لإطلاق النار أفادت مصادر للجزيرة مباشر بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي قرب تجمع لمنتظري المساعدات في محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تعليق عملياته العسكرية بشكل مؤقت ولمدة تصل إلى 10 ساعات في بعض المواقع للسماح بتوزيع المعونات.

ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تغريدة على حسابه على منصة إكس تضمنت تفاصيل عن مواقع تعليق العمليات والتوقيتات التي حددها الجيش الإسرائيلي لذلك.

#عاجل ‼️إعلان هام إلى سكان قطاع غزة

⭕️يواصل جيش الدفاع العمل ضد المنظمات الإرهابية في كل أنحاء قطاع غزة.

⭕️في اطار الخطوات التي تقرر اتخاذها لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة نعلن عن تعليق تكتيكي محلي للأعمال العسكرية في مناطق محددة لأغراض إنسانية وذلك من الساعة العاشرة… pic.twitter.com/T76fc1Ie68 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 27, 2025

وأصبح من المعتاد مؤخرا أن الشاحنات المحملة بالمساعدات تعبر الأراضي المصرية نحو الشريط الحدودي مع قطاع غزة، من معبر رفح قبل أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتفتيشها ثم السماح بتفريغها في معبر كرم أبو سالم على بعد كيلومترات قليلة من معبر رفح.

وبعد انتهاء التفتيش التفريغ تقوم شاحنات أخرى بحمل المعونات من معبر كرم أبو سالم إلى داخل غزة حيث يتم توزيعها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم تنسيق القرار مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كما تم تحديد ممرات مؤمنة بشكل مستدام اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساء، والتي ستسمح بالتحرك الآمن لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لادخال وتوزيع الأغذية والأدوية إلى السكان في قطاع غزة.

من جانبه أعرب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن استيائه من استبعاده عن النقاش الذي جرى مساء السبت، واتخذ فيه القرار بقبول “هدنة إنسانية في غزة”.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התרעם על הדרתו מהדיון אמש בו נקבע כי תחול "הפוגה הומניטרית בעזה", בטענה כי נערך בשבת: "זה היה התירוץ הכי טיפשי שיש. לא רצו לשמוע אותי כי מבחינתי זה לתת לחמאס עוד כוח. במקום לנצל את האולטימטום של טראמפ, אנחנו ממשיכים לשלוח אוכל" כאן רשת ב🎙️|… pic.twitter.com/m8rS1xHmeF — כאן חדשות (@kann_news) July 27, 2025

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية على حسابها على منصة إكس أن بن غفير قال “كان هذا أغبى عذر ممكن. لم يرغبوا في سماعي لأنني أرى أن ذلك يمنح حماس مزيدًا من القوة. بدلًا من استغلال إنذار ترامب، نحن مستمرون في إرسال الطعام”.

وكانت أكثر من 100 منظمة إغاثة دولية قد أصدرت تحذيرا مشتركا هذا الأسبوع من “خطر مجاعة جماعية” في قطاع غزة، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية الإنسانية، خصوصاً في مجالات الصحة والتغذية والمياه.