قتلى وجرحى في هجوم على كنيسة شرقي الكونغو (فيديو)

أفادت تقارير إخبارية نقلا عن مصادر رسمية في الكونغو أن ما لا يقل عن 21 شخصا قتلوا في هجوم على كنيسة شرقي الكونغو، اليوم الأحد، نفذته مجموعة مسلحة مدعومة من تنظيم الدولة، بحسب التقارير.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الأحد، عن مسؤول في منطقة كومنادا شرقي الكونغو، قوله إن “أكثر من 21 شخصا قتلوا داخل وخارج الكنيسة، وانتشلنا ما لا يقل عن 3 جثث متفحمة، كما احترقت عدة منازل، والبحث ما زال مستمرا”.

وذكرت الوكالة أن أفراد من المجموعة، التي تعرف باسم “القوات الديمقراطية المتحالفة”، نفذوا الهجوم نحو الساعة الواحدة صباح الأحد داخل كنيسة كاثوليكية في منطقة كوماندا بشرق الكونغو، كما جرى حرق عدة منازل ومحال.

وأكد متحدث باسم جيش الكونغو في إقليم إيتوري، حيث تقع منطقة كوماندا، وقوع 10 قتلى على الأقل.

وقال الليفتانت جوليس نجونجو، المتحدث باسم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية في إيتوري، للوكالة “ما نعلمه حول هذا الصباح هو أنه وقع اقتحام من جانب مسلحين بالمناجل لكنيسة ليست بعيدة عن كوماندا، حيث قتل 10 أشخاص، كما تم إضرام النيران في بعض المحال”.

هجمات متكررة شرق الكونغو

وتعد “القوات الديمقراطية المتحالفة”، مجموعة مسلحة تعمل في الأراضي الحدودية بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشن هجمات ضد المدنيين منذ أكثر من عقد.

وذكرت أسوشيتد برس أن القوات الديمقراطية المتحالفة نشأت في أواخر التسعينيات في أوغندا المجاورة، وارتبطت بتنظيم الدولة الإسلامية عام 2019.