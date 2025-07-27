ناشطون يقتحمون حفل افتتاح مهرجان سالزبورغ الموسيقي ويطالبون بمعاقبة إسرائيل (فيديو)

قاطع ناشطون مؤيدون لغزة كلمة نائب المستشار النمساوي أندرياس بابلر في افتتاح مهرجان سالزبورغ الموسيقي، حيث هتفوا مطالبين بمعاقبة إسرائيل.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية” و”حرروا غزة الآن” رغم الحضور الأمني المكثف داخل القاعة.

وتظهر اللقطات لحظة اقتحام الفعالية ورفع الأعلام الفلسطينية أمام الجمهور وكبار الشخصيات.

رغم التواجد الكثيف للشرطة.. ناشطون داعمون لغزة يقتحمون بالأعلام الفلسطينية حفل افتتاح مهرجان سالزبورغ الموسيقي 🗣️ الناشطون قاطعوا بهتافاتهم كلمة نائب المستشار النمساوي أندرياس بابلر مطالبين بـ”معاقبة إسرائيل” كما رفعوا لافتات مثل “أوقفوا الإبادة الجماعية” و”حرروا غزة الآن” pic.twitter.com/YKl3yJUZpT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 27, 2025

وتواجه غزة واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في تاريخها، حيث تتفاقم المجاعة الشديدة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل إغلاق جميع معابر القطاع وتمنع دخول غالبية المساعدات الغذائية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة بشكل متسارع، قبل أن تسمح لعدد يسير من المساعدات اليوم الأحد بالدخول.

ووفق آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة في غزة صباح الأحد، ارتفع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا.

وتواصل إسرائيل حربها الشاملة على غزة، متجاهلة كافة النداءات الدولية والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وتشمل هذه الحرب القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري.

وأسفرت هذه الإبادة، بدعم أمريكي، عن سقوط أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.