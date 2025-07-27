نجم توتنهام يناشد العالم: أغيثوا غزة الجائعة (فيديو)

وجّه نجم كرة القدم الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، نداء لإغاثة الأهالي المجوّعين في قطاع غزة بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

وانضم هيونغ مين بذلك إلى قائمة من المشاهير حول العالم، الذين أعربوا عن تعاطفهم مع مأساة الفلسطينيين في القطاع.

Tottenham and South Korea star Heung-min Son is calling for donations to support Palestinians through the World Food Programme. Last year, after a match against the Palestine national team, he also expressed his solidarity with their cause. Thank you Sonny @Sonny7 pic.twitter.com/pAueFTSbye — Leyla Hamed (@leylahamed) July 26, 2025

وقال سون في مقطع مصور برعاية برنامج الغذاء العالمي: في فلسطين، تعاني الكثير من العائلات والأطفال من الجوع الشديد. أنا أحارب الجوع مع برنامج الغذاء العالمي.

وأوضح أن “تقديم الغذاء للكثير من الأسر يعني منح الحياة لهم. وفي الأماكن التي ينتشر فيها الجوع يمكنك إنقاذ حياة الكثيرين عبر تقديم وجبات ساخنة، وأفضل هدية نقدمها هي الطعام”.

وسون سفير للنوايا الحسنة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة منذ عام 2022.

السبيل الوحيد

وأكد برنامج الأغذية العالمي، الأحد، أن وقف إطلاق النار المتفق عليه هو السبيل الوحيد لوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وصباح الأحد، أعلنت إسرائيل بدء سريان ما سمته “تعليقا تكتيكيا محليا للأنشطة العسكرية” بمناطق محددة في غزة، للسماح بمرور مساعدات إنسانية.

وأفاد برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة في بيان أنه “يمتلك ما يكفي من الغذاء في المنطقة، أو في طريقه إليها، لإطعام جميع سكان غزة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا”. وتابع أن فرقه “سلّمت 350 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية إلى غزة الأسبوع الماضي”.

وأوضح أن ذلك حدث “في ظل ظروف بالغة الصعوبة، عرّضت المدنيين وعمال الإغاثة لخطر جسيم”. وأكد أن هذا العدد من الشاحنات “يمثل أكثر بقليل من نصف عدد القوافل التي طلب برنامج الأغذية العالمي الإذن بإرسالها”.

مشاهد توثق لحظة إطلاق الاحتلال النار على الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على المساعدات في شمال قطاع غزة pic.twitter.com/Qchn18rfVa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 27, 2025

وأفاد البيان أنه “منذ إعادة فتح المعابر الحدودية (جزئيا) في 21 مايو/أيار (الماضي)، سلّم برنامج الأغذية العالمي 22 ألف طن من المساعدات الغذائية إلى غزة”.

واستدرك البرنامج أن “هناك حاجة إلى أكثر من 62 ألف طن من المساعدات الغذائية شهريًا لتغطية احتياجات الفلسطينيين في غزة”. وشدد على أن “المساعدات الغذائية هي السبيل الوحيد لتأمين الطعام لمعظم سكان غزة. ثلث السكان لا يجدون طعامًا منذ أيام”.

واستطرد “يعاني حوالي 470 ألف فلسطيني من ظروف أشبه بالمجاعة، وتحتاج 90 ألف امرأة وطفل إلى علاج غذائي عاجل. يموت الناس بسبب نقص المساعدات الإنسانية”.