نجم توتنهام يناشد العالم: أغيثوا غزة الجائعة (فيديو)

وجّه نجم كرة القدم الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، نداء لإغاثة الأهالي المجوّعين في قطاع غزة بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

وانضم هيونغ مين بذلك إلى قائمة من المشاهير حول العالم، الذين أعربوا عن تعاطفهم مع مأساة الفلسطينيين في القطاع.

Tottenham and South Korea star Heung-min Son is calling for donations to support Palestinians through the World Food Programme.

Last year, after a match against the Palestine national team, he also expressed his solidarity with their cause.

Thank you Sonny @Sonny7 pic.twitter.com/pAueFTSbye

— Leyla Hamed (@leylahamed) July 26, 2025