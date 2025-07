نقلة جديدة: تحديث واتساب الجديد يتيح التحاور الصوتي مع مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج

بدأت شركة ميتا المالكة لتطبيق المراسلة (واتس آب) اختبار ميزة جديدة تتيح إجراء محادثة صوتية مباشرة مع المساعد الذكاء الاصطناعي المدمج بالتطبيق (ميتا AI)، وذلك في تحديثه التجريبي الأخير.

ووفقاً لموقع (دبليو إيه بيتا إنفو) المتخصص في تحديثات (واتساب) تتيح الميزة الجديدة للمستخدم التحدث مع (ميتا AI) بالصوت تمامًا كما لو كان في مكالمة هاتفية ، وهي ميزة مثالية للأشخاص الذين يفضلون المكالمات على الرسائل النصية، أو الذين يريدون الاستفادة من الذكاء الاصطناعي أثناء قيامهم بأشياء أخرى.

ويتيح التحديث الوصول إلى (ميتا AI) من تبويب الدردشات، حيث سيظهر رمز موجة صغير، وبالضغط عليه تبدأ فورًا محادثة صوتية مباشرة مع المساعد الذكي، ويمكن للمستخدم التحدث معه كما لو كان يتحدث إلى شخص حقيقي.

والأمر المثير حقا هو أن المستخدم يستطيع مغادرة التطبيق، وفتح تطبيقات أخرى، دون أن تنقطع المحادثة، كما يمكن بدء المحادثة الصوتية أيضًا من تبويب المكالمات مباشرة، لأن هذا القسم مصمم أساسًا للتفاعلات الصوتية السريعة، كما يمكن للمستخدم في أي وقت غلق الميكروفون أو إنهاء المحادثة، أو العودة إلى الدردشة النصية.

ونشر موقع (دبليو إيه بيتا إنفو) على صفحته على منصة إكس تغريدات يشرح فيها التحديث.

WhatsApp news of the week: Android update with enhanced voice chats with Meta AI is available!

This weekly summary can help you catch up on our 6 stories about WhatsApp beta for Android, iOS, and Desktop!https://t.co/lRhT5wIWn5 pic.twitter.com/oFkFfZXg0B

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 26, 2025